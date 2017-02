BRØNDBY: En 70-årig mand er anklaget for at have bestilt livestreamede overgreb på børn via internettet hundredvis af gange.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

I alt er manden tiltalt for 346 forhold om medvirken til voldtægt og overgreb.

Fra sit hjem i Brøndby skal manden have bestilt, betalt og overværet overgreb og voldtægt af filippinske børn på sin computer.

Den 70-årige mand blev anholdt i februar 2016 og har siddet varetægtsfængslet lige siden.

/ritzau/