Anklage: Kvinde betalte for lejemord med bitcoins

NORDSJÆLLAND: En 58-årig kvinde fra Nordsjælland var tilsyneladende fast besluttet på, at en mand i Italien skulle dø, da hun gik på internettet og bestilte et drab.

Det fremgår af et anklageskrift, som Nordsjællands Politi tirsdag har frigivet i den usædvanlige straffesag.

Drabet, som dog aldrig blev udført, skal kvinden have bestilt via hjemmesiden "Crime Bay by Chechen Mob" i tiden frem til 30. marts 2017.

Betalingen skete via bitcoins, og ifølge anklagen angav den tiltalte ganske detaljeret, hvordan forbrydelsen skulle ske.

Tilsyneladende skete det gennem udfyldelsen af en bestillingsformular.

Her oplyste den tiltalte først navn og adresse på sit offer. Hun uploadede et foto, beskrev hans bopæl, og hun anviste, hvor lejemorderen kunne stå uden at blive set.

Hun skrev også, hævdes det, at det var vigtigt, at der blev brugt lyddæmper ved drabet. Og så anførte hun ifølge anklagen, "at det var meget vigtigt, at han blev dræbt i første forsøg".

Det fremgår ikke, hvorfor drabet aldrig blev gennemført, men ifølge Nordsjællands Politi var det ikke den tiltalte, der stoppede forehavendet.

Inden retssagen ønsker specialanklager Helle Olesen ikke at oplyse, hvorfor den tiltalte skulle ønske den italienske mand død.

- Men de har en relation til hinanden, siger specialanklageren.

Retssagen indledes efter planen 7. december ved Retten i Lyngby.

Anklagemyndigheden har rejst sagen som en nævningesag. Det betyder, at der vil være et krav om mindst fire års fængsel.

Der er desuden en påstand om udvisning af Danmark for bestandig. Den tiltalte er italiensk statsborger.

Kvinden har siddet varetægtsfængslet siden 31. marts, hvor hun blev fremstillet i et grundlovsforhør for såkaldt dobbeltlukkede døre.

Det betyder, at retsmødet var så hemmeligt, at end ikke den konkrete sigtelse har været offentligt kendt før nu, hvor der er rejst tiltale.

Tirsdag formiddag har det ikke været muligt at få en kommentar fra forsvarer Mie Sønder Koch. Derfor er det ikke klart, hvordan den 58-årige forholder sig til tiltalen.

/ritzau/