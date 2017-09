Anklage: Mænd trænede med al-Shabaab og Islamisk Stat

Statsadvokaten i Viborg rejser tiltale mod to mænd fra Aarhus og Esbjerg for at have trænet væbnet kamp med terrororganisationer i henholdsvis Syrien og Somalia.

- De to mænd er anklaget for at lade sig hverve til at begå terrorhandlinger. De har ifølge anklageskriftet tilsluttet sig en terrororganisation, og de har under opholdene i Syrien og Somalia blandt andet trænet våbenbrug, siger statsadvokat Jan Reckendorff.

Mændene har siddet varetægtsfængslet siden januar, og sagen har været behandlet i dybeste hemmelighed. Samtlige retsmøder har været holdt for såkaldt dobbeltlukkede døre.

Dermed har offentligheden end ikke haft mulighed for at få indblik i, hvad mændene har været sigtet for.

Der er tale om to mænd på 24 år. Den ene er dansk statsborger, mens den anden er fra Finland. Anklagemyndigheden vil gå efter at få finnen udvist.

Det er danskeren, som ifølge anklagemyndigheden har ladet sig hverve af al-Shabaab, mens finnen er anklaget for at have trænet med Islamisk Stat.

Anklagemyndigheden oplyser, at sagen vil blive ført som en nævningesag. Det plejer at betyde, at man vil gå efter en straf på mindst fire års fængsel.

Hvornår sagen kommer for retten, er endnu ikke blevet besluttet.

I sidste uge indledte Retten i Aarhus en sag mod en 26-årig mand, der er tiltalt for at lade sig hverve af Islamisk Stat i Syrien. Baggrunden for den tiltale var blandt andet oplysninger fra de amerikanske myndigheder.

I foråret blev 25-årige Enes Cifti idømt seks års fængsel, og han blev frataget sit danske statsborgerskab og udvist. Den del af sagen skal Højesteret kigge på, inden sagen er endelig afgjort.

/ritzau/