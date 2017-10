Anklage: Par narrede bedsteforældre for en halv million

En stor gruppe bedsteforældre fra Sjælland har gennem de seneste år været ofre for et yngre pars kyniske svindel.

Særligt ældre kvinder var ofre, når kæresteparret på 29 og 34 år igen og igen ringede til bedsteforældrene og bad om penge.

Det skete under påskud af at være de ældres børnebørn, og i ganske mange tilfælde lod ofrene sig overtale.

Det hævdes i det anklageskrift, som mandag er blevet præsenteret ved Retten på Frederiksberg. I alt tæller sagen 91 kriminelle forhold.

- Jeg er ked af det, der er sket, og at jeg har været med i det. Det er ikke det forbillede, jeg vil give mit barn, siger den 34-årige kvinde, da hun afgiver forklaring i retten.

De mange forbrydelser skal have fundet sted over en toårig periode frem til 9. maj 2017.

Nogle ofre udleverede angiveligt op mod 40.000 kroner, og på den måde løb bedragerierne ifølge anklagemyndigheden op i næsten 500.000 kroner.

Flere gange har parret ifølge anklageskriftet snydt de ældre over telefonen til at tro, at manden var deres barnebarn, der stod i Ikea uden sin pung.

De hjælpsomme bedsteforældre blev derfor opfordret til straks at sende penge med en taxa.

I andre tilfælde skal den dansk-marokkanske mand have ringet med det påskud at være et barnebarn, der var kørt galt. Han havde derfor akut brug for hjælp til betaling for reparation hos mekanikeren, lød historien.

Pengene skal herefter være blevet afhentet af manden, der udgav sig for at være enten en politibetjent eller en taxachauffør, som skulle sørge for, at pengene kom sikkert frem.

Den dansk-filippinske kvinde skal ad flere omgange have været en aktiv del af bedragerierne - i andre tilfælde har hun ifølge anklageskriftet taget imod pengene vel vidende, at de var blevet anskaffet kriminelt.

- Der er delvis erkendelse for begges vedkommende. De erkender i størst omfang de mindre forseelser, siger anklager Michele Thøgersen.

Det er blandt andet forhold som overtrædelse af færdselsloven, som parret angiveligt erkender.

Den tiltalte mand er tidligere blevet idømt en behandlingsdom og menes at lide af paranoid skizofreni samt at have haft et alkohol- og narkotikamisbrug.

Disse omstændigheder kan muligvis få betydning for den sanktion, anklagemyndigheden vil kræve.

Dommen i sagen ventes 6. november.

/ritzau/