Anklager: Nye beviser mod ubåds-Peter

KØBENHAVN: Der er nye beviser i sagen mod den drabssigtede ubådsbygger Peter Madsen.

I et retsmøde tirsdag vil specialanklager Jakob Buch-Jepsen fra Københavns Politi blandt andet præsentere den obduktion, der er foretaget på den svenske journalist Kim Walls torso.

- Jeg vil komme ind på nogle punkter i obduktionserklæringen, som nu foreligger i endelig form, siger Jakob Buch-Jepsen.

Forud for retsmødet ønsker han ikke at oplyse, hvorvidt dødsårsagen nu kan fastslås.

- Det vil jeg ikke kommentere på, siger specialanklageren.

Ud over en endelig obduktionserklæring vil anklageren i tirsdagens retsmøde røbe, hvad der er fundet på Peter Madsens computer.

I det seneste retsmøde i sagen 5. september valgte dommeren netop at tillade en gennemsøgning af den drabssigtedes computer.

En ulykke

Peter Madsen hævder, at der på ubåden "UC3 Nautilus" skete en ulykke, der kostede Kim Wall livet. Det tror anklagemyndigheden dog ikke på. Derfor er Madsen sigtet for drab og for usømmelig omgang med lig.

Det er nemlig kun journalistens torso, som er fundet. Hendes hoved, arme og ben mangler stadig.

- Efter anklagemyndighedens opfattelse er mistankegrundlaget ikke svækket, siger Jakob Buch-Jepsen.

I tirsdagens retsmøde, der begynder klokken 15.45, vil han derfor bede dommeren om at forlænge fængslingen af den 46-årige.

Omvendt ventes Peter Madsen at bede om løsladelse.

/ritzau/