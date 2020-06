Anklager hævder at have beviser for Madeleine McCanns død

BRAUNSCHWEIG:En tysk anklager i sagen om den britiske pige Madeleine McCanns forsvinden siger, at han har beviser for, at hun er død.

Det siger han i et interview med britiske Sky News.

Anklageren - Hans Christian Wolter - tilføjer, at politiet nu har brug for hjælp til at lokalisere, hvor den nye hovedmistænkte i sagen har opholdt sig.

Derefter kan politiet søge efter Madeleine McCanns lig.

- Alle indikationer, som vi har fået, og som jeg kan fortælle dig om, peger på, at Madeleine er død.

- Vi har ting, som vi ikke kan oplyse om, som bakker op om teorien om, at Madeleine er død, selv om jeg må indrømme, at vi ikke har fundet liget, siger Hans Christian Wolter til Sky News.

Selv om han hævder at have beviser på, at Madeleine McCann er død, indrømmer Hans Christian Wolter, at det ikke er nok til en tiltale mod den hovedmistænkte i sagen.

- I øjeblikket har vi ikke nok beviser til en retssag, men vi har nogle beviser på, at den mistænkte har gennemført ugerningen.

- Derfor har vi brug for mere information fra folk - især om steder, han (den mistænkte, red.) har boet - så vi kan lede efter Madeleine der, siger Hans Christian Wolter.

Madeleine McCann var tre år, da hun forsvandt på en familietur i Portugal i 2007.

I sidste uge kom der måske afgørende nyt i den 13 år gamle kriminalgåde.

Det skete, da tysk politi meddelte, at en 43-årig mand, som i dag sidder fængslet i en anden sag i Tyskland, efterforskes i sagen.

Den 43-årige mistænkte er tidligere dømt for blandt andet seksuelle overgreb mod børn og voldtægt af en kvinde.

Ifølge lokale medier ejede den 43-årige mand en ejendom nær det sted, hvor hun forsvandt, og han befandt sig i området, den dag Madeleine McCann forsvandt.

/ritzau/