Efter tre forsøg lykkes det at få terrorsigtet fængslet

KØBENHAVN:For tredje gang har politiet mandag forsøgt at få en 26-årig terrorsigtet mand varetægtsfængslet. Og det er lykkedes.

Ved et retsmøde i Københavns Byret har en dommer besluttet at varetægtsfængsle ham i foreløbig 23 dage.

Han er sigtet i to terrorsager, som kom til offentlighedens kendskab i forbindelse med en koordineret politiaktion i december.

Det oplyser vicepolitiinspektør Brian Belling fra Københavns Politi.

Manden blev i december anholdt, ført frem for en dommer og sigtet for at have forsøgt at anskaffe våben, som skulle bruges til en terrorhandling.

Det skulle være sket sammen med flere medgerningsmænd.

Dengang valgte dommeren dog at løslade ham på grund af et for svagt bevismateriale fra politiets side.

Fredag i sidste uge blev manden igen stillet for en dommer i København efter at være blevet anholdt i Aalborg samme morgen.

Denne gang lød sigtelsen på, at han og andre havde forberedt fremstilling af en eller flere bomber, som skulle bruges til terror i Danmark eller udlandet.

Men også i den sag var politiets beviser for tynde, vurderede dommeren i Københavns Byret. Dog ville dommeren ikke umiddelbart lade den 26-årige mand gå. I stedet blev hans anholdelse opretholdt i tre døgn.

Mandag har den terrorsigtede så været stillet for en dommer endnu engang. Og denne gang er retsmødet - i modsætning til de foregående - altså endt med, at han er blevet varetægtsfængslet.

Status er, at den 26-årige mand nu både er sigtet i den terrorsag, der handler om køb af våben, og den sag, der handler om fremstilling af bomber.

Under mandagens retsmøde havde anklagemyndigheden mulighed for at fremlægge de nyeste oplysninger i sagen.

Men da grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, kan offentligheden ikke få indblik i, hvilke beviser eller oplysninger der blev lagt frem.

De seneste tre døgn - under den forlængede anholdelse - har Københavns Politi netop haft mulighed for at styrke bevisgrundlaget mod manden.

Når en dommer beslutter at opretholde en anholdelse i tre døgn, er det, fordi man vurderer, at politiet skal have mulighed for at tage flere skridt i efterforskningen, inden retten træffer sin afgørelse.

Det kan for eksempel være i sager, hvor man afventer svar fra en teknisk undersøgelse eller mangler at afhøre et vidne.

Seks personer er allerede fængslet i de to terrorsager, og det har de været siden december, hvor politiet anholdt godt 20 personer.

Kun fem mænd og en kvinde endte dengang med at blive fængslet.

/ritzau/