AALBORG: Anklagemyndigheden er ikke færdig med at behandle anmodningen fra Sydkorea om udlevering af den sydkoreanske dressurrytter Chung Yoo-ra.

Derfor vil anklagemyndigheden have Retten i Aalborg til at forlænge fængslingen af den 20-årige kvinde ved et retsmøde onsdag.

- Rigsadvokaten er fortsat ved at undersøge sagen, og derfor vil vores indstilling være, at fængslingen forlænges, siger kommunikationschef i Anklagemyndigheden, Mikkel Thastum.

Kvinden blev anholdt af Nordjyllands Politi 1. januar i år i Aalborg-forstaden Gug efter et tip fra en sydkoreansk journalist.

Hun er sigtet af de sydkoreanske myndigheder for medvirken til omfattende økonomisk kriminalitet.

Sagen rækker helt op til den sydkoreanske præsident Park Geun-hye, der er suspenderet af parlamentet.

Nægter sig skyldig

Chung Yoo-ra anklages blandt andet for medvirken til at stifte et skuffeselskab i Tyskland, som skal have fået tilført penge fra sydkoreanske virksomheder, blandt andet Samsung-koncernen. Kvinden har siddet varetægtsfængslet siden 2. januar. Hun nægter sig skyldig i anklagerne.

Ved det seneste retsmøde oplyste anklagemyndigheden, at man manglede informationer fra Sydkorea for at kunne behandle anmodningen om udlevering.

Disse oplysninger er nu kommet, oplyser Mikkel Thastum.

- Vi har fået de informationer, vi bad om, og dem sidder vi nu og kigger på.

Mikkel Thastum kan ikke sige noget nærmere om, hvor tæt sagen er på en afgørelse.

- Det er en omsiggribende og kompleks sag, og derfor er det naturligvis afgørende med en grundig sagsbehandling, siger han.

Hvis det ender med en udlevering til Sydkorea, kan afgørelsen prøves ved både by- og landsret.

