Anklager vil have Florida-skoleskyder dømt til døden

Nikolas Cruz i den orange dragt bør dømmes til døden, hvis anklagemyndigheden i Florida får sin vilje ved den kommende retssag. Cruz er anklaget for at have skudt og dræbt 17 elever og ansatte på den skole, han gik på, da han i februar angreb skolen med et halv automatisk skydevåben. Foto: Scanpix/Susan Stocker-sun Sentinel