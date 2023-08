Anklager vil konfiskere 11 pædofilidukker hos nordjysk mand

MORS:Da politiet i foråret besøgte en adresse på Mors, gjorde man et usædvanligt fund. I lejligheden hos en 61-årig mand fandt man ti dukker af en noget usædvanlig karakter.

I sigtelsen mod manden fremgår det, at der er tale om "dukker, som fremstår som et barn, og som er konstrueret med seksuelt formål for øje."

Den slags er forbudt, og i den kommende uge skal sagen behandles på et retsmøde ved Retten i Holstebro. Her ventes den 61-årige mand at erkende sig skyldig.

Manden er ud over besiddelsen af de ti dukker desuden sigtet for at have forsøgt at sætte sig i besiddelse af endnu en pædofilidukke. Den havde han angiveligt bestilt på nettet, men han modtog den aldrig, da den blev standset i tolden.

Straffelovsbestemmelsen, som forbyder besiddelse af barnedukker til seksuel anvendelse, blev vedtaget i Folketinget og trådte også i kraft i begyndelsen af 2022.

Strafferammen går fra bøde til fængsel i to år, hvis der er tale om fremstilling, salg eller anden overdragelse af dukkerne. Er der alene tale om besiddelse kan straffen højst være et års fængsel.

Bestemmelsen om de ulovlige dukker findes i straffelovens paragraf 235 a. Det er i umiddelbar forlængelse af samme lovs børnepornobestemmelser.

Dermed svarer straffen til niveauet i børnepornosager. Her går straffen for besiddelse også fra bøde til fængsel i et år, mens udbredelse af børneporno straffes med op til to års fængsel.

For så vidt angår børneporno kan udbredelse af dette dog under særligt skærpende omstændigheder straffes med op til seks års fængsel.

Sagen mod den 61-årige bliver behandlet som en tilståelsessag fredag 11. august ved Retten i Holstebro.

Ud over en påstand om straf til manden, kræver anklagemyndigheden, at de ti dukker fra mandens hjem og den, som tolderne beslaglagde, bliver konfiskeret.

