KØBENHAVN: Den bortviste administrerende direktør i Hummel, Søren Schriver, tager nu bladet fra munden efter et dramatisk pressemøde onsdag aften.

På pressemødet fremsatte Hummelejer og bestyrelsesformand i Hummel, Christian Stadil, voldsomme anklager mod den bortviste direktør, som han meddelte, han agtede at anmelde til politiet.

Men den anmeldelse tager Søren Schriver med ophøjet ro, siger han i en mail til Børsen.

- Nu handler det for mig om at se fremad, og jeg har fuld tiltro til, at jeg vil få en fair behandling og en positiv afgørelse, når sagen på et senere tidspunkt vil blive afgjort i retssystemet, skriver han.

Sagsøger Hummel

Han fortæller samtidig, at han ikke vil kommentere yderligere på anklagerne fra Stadil, men at han afviser dem og agter at sagsøge Hummel.

- Efter samråd med min advokat vil jeg indgive stævning mod Hummel A/S for uretmæssig bortvisning med henblik på betaling af manglende løn og bonus jvf. min kontrakt.

- Vi overvejer yderligere at fremsætte krav om tortgodtgørelse, da der er fremkommet æreskrænkende og injurierende påstande om min person, lyder det i mailen til Børsen.

Mandag eftermiddag har hverken bagmandspolitiet eller Østjyllands Politi modtaget en anmeldelse af Søren Schriver, oplyser de til Ritzau.

Allerede torsdag varslede Søren Schriver over for Børsen et millionkrav mod Hummel.

Anklagerne mod ham lyder på bedrageri og mandatsvig.

Det er angiveligt sket i forbindelse med en ejendom i Tyrkiet, som Hummels tyrkiske datterselskab stod over for at skulle leje sig ind i.

