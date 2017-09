Anmeldelse: En kæmpe af en mobil

ANMELDELSE: Samsung har noget at bevise her. Efter ikke bare en, men to runder med massive tilbagekaldelser endte sidste års Note 7 -salg bogstaveligt talt i røg. Batterierne var bare ikke sikre nok, hvilket fik flere af telefonerne til spontant at futte af - med både personlig og materiel skade til følge.

Note-serien er ellers en helt særlig type telefon fra den sydkoreanske tech-gigant - det var telefonen til dem, der ville have det hele. Kæmpedisplay, topydelse, enhver tænkelig feature, deriblandt en pen, samt kamera og design i særklasse.

Med Note 8 er Samsungs opgave altså klar: den skal være så god, at køberne helt glemmer Note 7-fadæsen.

Igennem tiden synes Samsungs design at være gået i to retninger: på den ene side bevæger S-serien sig mod stadigt blødere formgivning, men Note serien er mere maskulin og firskåren i sit udtryk. Note 8 er ingen undtagelse.

Foto: Mobilsiden.dk

Grundlæggende er S8 - og især den større S8+ - ellers bygget omkring samme skabelon. Du finder en buet glasflade både foran og bag som begge afrundes af en aluminiumsramme. Note 8 er altså bare trukket skarpere op. Den er desuden IP68-vandtæt, ligesom Samsungs øvrige mellem- og toptelefoner.

Det store display er dog en af definerende feature for en Note-telefon, Samsung holder da heller ikke igen her, og tilbyder hele 6,3 tommer biograflærred til skærmentusiasterne.

Resultatet bliver dog, at Note 8 størrelsesmæssigt nærmer sig et overdrev. Vægten nærmer sig faretruende de 200 gram og den er over 162 mm høj. Den er altså noget af en krabat. Heldigvis holdes bredden i ave af at selve displayformatet er særlig aflangt. 18,5:9 hedder forholdet og det gør, at visse dele af telefonens features til nøds kan betjenes med en hånd.

Læs også: Samsung: Note 8 vil sælge bedre en Note 5

Størrelseskvaler

Størrelsen på telefonen lægger altså op til tohåndsbetjening, noget som man bliver mindet om, hver gang volumenknapperne skal nås - de er placeret så højt op på venstre side, at Note 8 oftest skal flyttes op eller ned af håndfladen før de kan nås. Her havde jeg helst set, at de havde byttet plads med Bixby-knappen, for denne er ikke særlig anvendelig medmindre du taler engelsk eller koreansk til telefonen.

Et andet ergonomisk issue, er fingeraftryklæserens placering. Den er nu rykket på bagsiden, hvor den flankerer kameramodulerne og dennes LED-flash. Er du højrehåndet, skal din pegefinger vandre lang vej langs bagsiden, før den møder scanneren - og er du uheldig, vil du let komme til at sætte fedtfingre på et af kameraets to optiker.

Foto: Mobilsiden.dk

Alternativ sikkerhed

Med S8 og S8+ var alternativet at ty til Samsungs nye former for biometrisk sikkerhed i form af enten ansigts- eller irisgenkendelse.

Det er også de oplagte løsninger her, hvor Samsung synes at have finpudset løsningerne, så de nu virker mere træfsikkert end nogensinde. Det virker, næsten, hver gang.

Er der mørkt, eller står du for tæt eller langt fra telefonen vil du i enkelte tilfælde skulle ty til enten PIN, mønster eller fingeraftryk i stedet.

Læs også: Samsung Galaxy Note 8 er ude: Mere af det hele

Det vildeste display med lækker lyd

En Note-mobil med respekt for sig selv skal have et godt display - Note8 er ingen undtagelse. Her 6,3 tommer at arbejde med i et format der, i højden, begynder at konkurrere med små tablets. Det er vildt.

Formatet på 18,5:9 er dog mere aflangt end de meste indhold derude, hvilket Samsung adresserer ved skære top og bund fra i visse apps som YouTube - i andre apps, som Netflix, får du bare sorte kanter på hver side af din yndlingsserie.

Foto: Mobilsiden.dk

Hvis det du ser ellers passer til displayet, bliver du til gengæld belønnet med det bedste display mobilverdenen hidtil har set.

AMOLED-teknologien bag panelet gør farverne opulente, kontrasten grænseløs og i lige præcis denne her, er lysstyrken styrket yderlige, så den funkler selv i fuldt dagslys. Samtidig giver HDR-support mulighed for at få endnu vildere farver og kontrast i samspil med understøttende apps.

Er det for meget af det gode, og det bliver det nærmest af og til, kan du dog let justere farverne mod det mere naturlige under indstillingerne, mens du der også kan vælge at filtrere det mest generende blålige lys om natten.

På lydsiden er der også gode takter. Der spilles en smule bedre og højere end i S8-modellerne, mens det medfølgende headset er det samme gode AKG-headset som du også får med S8 og S8+.

Med sin velproportionerede 11mm full-range driver og et udvalg af forskellige ørepropper, er det et headset som i sig selv kunne være en fem hundrede kroner værd. Men her følger det altså med, ganske gratis.

Se også: Sammenligning: Samsung Galaxy Note 8, Galaxy S8+ og iPhone 7 Plus

Pennen er unik

Da Samsung forrige efterår måtte skrotte Note7, gik de danske mobilkøbere samtidig glip af en de eneste telefoner på markedet med en medfølgende pen.

Det var ærgerligt, for pennen er blevet stadigt mere brugbart ved hvert generationsskifte fra producenten.

I nyeste inkarnation, arver Note 8 heldigvis de mange fine features som fulgte med Note 7, navnlig muligheden for at benytte mobilen som en digital post-it note når skærmen er slukket. Nu kan du endda have op til hundrede af slagsen i telefonen.

Foto: Mobilsiden.dk

Jeg er også vild med den underholdende ’Livebesked’-feature, hvor du med pennen kan tegne hjerter, kruseduller eller andre små beskeder, hvorefter de automatisk gemmes som delevenlige GIFs. Det er ikke uundværligt, men underholdende er det.

Ud over sine sjove sider, er S-pennen også tænkt til produktivt brug, hvor du med pennen kan tegne, klippe og selektere med en helt anden præcision end med fingeren. Den understøtter 4.096 trykniveauer og reagerer prompte på dine strøg.

En indbygget oversættelsesfunktion virkede i første omgang også lovende, men i brug har den dog vist sig ikke at være i stand til at fungere i de fleste apps. Det havde ellers været smart, hvis jeg kunne oversætte passager i mine apps som Gmail eller Facebook.

En lille power-upgrade

I motorrummet på Note 8, har Samsung ikke pillet meget ved den stærke mekanik du også finder i Samsung Galaxy S8-telefonerne. Det er igen en vaks ottekernet Exynos 8895 processor du finder her og den performer igen på allerhøjeste niveau.

Note 8 får dog 2GB ekstra RAM, så den i alt har 6GB at rutte med - det giver en lille fordel til de der ivrigt multitasker mellem mange apps - noget som det særligt store display lægger op til.

Jeg er dog ærgerlig over, at Samsung kun inkluderer 64GB lagerplads ombord. Det vil givetvis række for de fleste, især når nu pladsen kan udvides via et micro-SD kort, men 128GB havde altså ikke været af vejen når man tager mobilen pris i betragtning.

At lagerpladsen kan udvides er heller ikke sikkert, for her er tale om et såkaldt hybrid-slot, hvor pladsen alternativt kan bruges til et ekstra nano-SIM til dual-SIM brug.

På antennefronten er det også et stærkt setup, Note 8 tropper op med. Her understøttes Gigabit LTE, altså overførselshastigheder på op mod 1000 Mbit/sekund. I praksis vil det dog være din operatør der sætter begrænsningen, men Note 8 opnår stadigt sunde datahastigheder under de fleste forhold.

I forhold til S8+ må Note 8 se sig overhalet på batterikapaciteten. Her er 3.300 mAh at arbejde med, hvilket i sig selv en hæderlig størrelse, men da det skal drive et kæmpemæssigt display er driftstiden omtrent 10 procent kortere end i S8+. Det vil dog række til en hel dags brug for de fleste, og holder du lidt igen, kan der snildt presses halvandet døgn ud af batteriet.

Når tiden er kommet til et pitstop ved stikkontakten, kan der tankes tjept op via den medfølgende 15W oplader. Måleren går fra 0 til 37 procent på en halv time og op til næsten trekvart fuld tank på en time. Det er set hurtigere, men det er fortsat i det pæne gennemsnit. Den fulde optankning tager i alt lige over halvanden time.

Samtidig understøtter Note 8 også trådløs kvikopladning - en specialitet hos Samsungs toptelefoner.

Se også: Samsung: Derfor har Galaxy Note 8 mindre batteri end Note 7

Samsung software på godt og ondt

Med Note 8 følger meget af den nye, friske Android som Samsung introducerede med Galaxy S8 og S8+. Interfacet er nydeligt at se på, anvendeligt i hverdagen og fyldt med funktioner.

Det er dog ikke dagens allernyeste software der følger med, men Android 7.1.1 Nougat. Android 8.0 Oreo er dog så ny, at ingen anden mobil er udkommet med denne ombord endnu. Alligevel byder Note 8 på lidt nyt i forhold til forårets telefoner.

Foto: Mobilsiden.dk

En af de bedste nytænkninger finder du i de såkaldte ’Edge apps’. Her kan du på nem vis kreerer kvikadgang til apps, men i Note 8 kan du sætte to apps til at dukke op i splitscreen. Det er smart, og jeg kan allerede nu meddele, at det er oplagt at parre eksempelvis Spotify og Google Maps sammen, for når du sætter dig i bilen har du dermed en uhyre nyttig kvikadgang til de to apps side om side.

Med telefonen følger samtidig software-pakker fra både Samsung, Microsoft og Facebook. Der er givetvis brugbare apps, men det ville nu være bedst, hvis Samsung lod brugeren bestemme hvorvidt de skal være installeret på telefonen. Som det er nu, kan de ikke afinstalleres - kun deaktiveres.

Samme konklusion må drages om Samsung digitale assistent, Bixby, som stadig ikke er nogen troværdig konkurrent til Apples Siri eller Googles Assistent. Her understøttes ikke dansk endnu og selvom den på papiret er en funktionsrig assistent, er den ikke særlig brugbar til andet en basale opgaver såsom orientering om vejrudsigter og mest benyttede apps.

Mest irriterende er dog, at den dedikerede Bixby-knap ikke kan indstilles til at åbne en anden, brugerbestemt app.

Note 8 er ligesom S8-serien kompatibel med DeX-docken. I sin nuværende form, har Samsung rettet op på nogle af de småfejl, der plagede den oprindelige løsning. Det er fortsat ikke nogen løsning der vil kunne erstatte din desktop-PC eller iMac, men det giver indikationer om, at Samsung fortsat videreudvikler platformen.

Foto: Mobilsiden.dk

Samsungs første dobbeltkamera

Apple, Huawei, OnePlus, Motorola og LG - listen over producenter som tilbyder smartphones med dobbeltkamera bliver stadig længere. Samsung, som verdens største mobilproducent, kan ikke længere ignorere den trend.

Med Note 8 synes Samsung ikke bare opsat på at matche konkurrenterne - det setup der bydes ind med, har faktisk potentialet til at sætte konkurrenterne til vægs.

Her diskes der op med to moduler på 12 megapixels: det ene er velkendt og matcher det der i dag findes i både Galaxy S7 og S8, mens det andet er et telemodul med f/2,4 optik og stabilisering. Sidstnævnte er en stor nyhed for et teleobjektiv kræver godt med lys og en sikker hånd for at resultaterne bliver optimale.

Resultatet er da også vellykket. Som med S8 leveres der resultater som er med helt fremme både i fuldt dagslys og i mørke. Farverne er mættede, kontrasten er høj, her er masser af dynamik og der fokuseres prompte.

Når der zoomes ind, leverer telekameraet også gode resultater - men kun så længe der er lys nok. Om natten, slås der over på det lysstærke, men altså mindre veldefinerede vidvinklede objektiv og zoomes digitalt.

På videofronten er Note 8 udstyret med et 4K kamera som excellerer ved at være ualmindeligt godt stabiliseret. Det bliver ikke bedre på videofronten.

Portrætkamera får det hele med

Portrætfunktionen er naturligvis også til stede og denne fungerer, så længe motivet ikke er for indviklet. Du skal sikre dig, at den du fotograferer står i en hvis afstand fra baggrunden, og så sløres denne, som var det taget med et spejlreflekskamera med portrætobjektiv.

Modsat rivalerne er der også rige muligheder for at ændre på billedet efter at det er blevet taget. Når du tager et portrætfoto gemmer note 8 samtidig på en kopi af det vidvinklede billede - du får derfor to billeder med: et med motivet og sløret baggrund, og et vidvinklet et, der får omgivelserne med.

Selv selfiekameraet kan nu få det hele med. Her er et otte megapixel kamera som med den nye ’bred selfie’-mode kan optage et panoramabillede af en selfie.

Foto: Mobilsiden.dk

Meget mobil til meget høj pris

På mange punkter er Galaxy Note8 en naturlig udvikling af Samsung eksisterende Note-serie. Her er nærmest alle de funktioner, du kan drømme om mens både design og kvalitet er af øverste kaliber.

Samsung synes dog at have glemt en af de egenskaber der gjorde Noten populær igennem tiderne: det kæmpemæssige batteri.

Når den samtidig afsøger nye stratosfæriske prishøjder og samtidig er lidt nærig med lagerpladsen føler jeg lidt, at Samsung holder for meget igen. Her bør man kraftigt overveje, hvorvidt man ikke bør spare en to-tre tusinde kroner og i stedet satse på Samsungs lige så imponerende Galaxy S8+.

Det bliver derfor fem ud af seks mulige stjerner for Samsungs førertelefon.

Forudbestiller du telefonen inden lanceringen den 15. september, kvitterer Samsung dog for tilliden ved at inkludere DeX-docken med i handlen.