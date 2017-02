DANMARK: Med 2017-kollektionen af A-serien får vi nu tredje årgang i, hvad der nu må kaldes et fast indslag til Samsung mellemklasse-line-up.

A-serien kommer i tre størrelser displays: A3 med 4,7", A5 med 5,2" samt A7 med 5,7" - at prøve kræfter med, hvad der meget vel kan være den gyldne mellemvej er oplagt.

At skabe en mellemklassetelefon er dog ikke trivielt. Præstationerne skal kunne blande sig med sidste års toptelefoner, men prisen skal fortsat være skarp. Lad os se, hvor godt den tredje A5’er løfter den opgave.

Samsung præsenterer vandtæt Galaxy A3 (2017) og A5 (2017)

Specifikationer Samsung Galaxy A5 (2017)

Mål: 146,1 x 71,4 x 7,9 mm

Skærm: 5,2" Full HD Super AMOLED display, 424 PPI

Ydelse: 1,9 GHz Exynos 7880 octa-core, 3GB RAM

Software: Android 6.0. Marshmallow

Kamera: 16 MP med quick-launch, f/1,9 optik med OIS, Full HD video, 16MP frontkamera

Lager: 32GB + micro-SD op til 256GB

Batteri: 3.000 mAh, USB-C stik

Netværk: 2G, 3G, 4G LTE Cat. 6

Øvrigt: NFC, IP68 godkendt, understøtter quick-charge

Er det en S7’er?

Som i 2016 modellen vælger Samsung at tage udgangspunkt i forrige års topmobil under formgivningsprocessen. A5 (2017) ligner da også sidste års Galaxy S7 til forveksling - man skal nærmest være mobilekspert, for at kunne skelne telefonerne fra hinanden.

Det er ikke nogen dum ting, for Galaxy S7-designet er fortsat nydeligt at se på og nem at bruge i hverdagen. Og så er den såmænd også IP-68 godkendt, hvilket gør, at den kan holde til at blive dyppet i en halv time i op til halvandens meters dybde. Samsungs garanti dækker dog ikke i tilfælde af vandskade.

Foran finder du i 2017-modellen også en fingeraftrykslæser i A5 - og denne fungerer glimrende til på sikker vis at oplåse mobilen. Funktionen, hvor du ved et dobbeltprik får kvikadgang til kameraet, er også til stede her og det er stadig lige genialt i hverdagen

Lighederne stopper dog her - for A5 (2017) er en tand bredere, hvilket gør den tand mere uhandy, når man betjener mobilen med en hånd.

På siderne er knapperne ligesom i S7 velplacerede så de falder let indenfor fingrene aktionsradius uanset hvorvidt man er venstre- eller højrehåndet.

En interessant detalje er, at A5 (2017) er den første Samsung-mobil født med en USB-C (her glemmer vi lige Note 7 for en stund). Det er en god ting, for USB-C vil bliver et must i 2017. Samsung fortjener desuden ros her, for de inkluderer samtidig en micro-USB til USB-C adapter. Skulle du forputte kablet en dag, har du altså et alternativ.

Klassisk skærm og uortodoks højtaler

A5 (2017) er dog helt sin egen på et par punkter. Den har to porte til henholdsvis micro-SD kort og nano-SIM - og så kommer den med noget helt unikt: en højtaler der pumper lyd ud af højre side.

Rent lydmæssigt imponerer den ikke, men det gør mobilhøjtalere sjældent. Til gengæld er placeringen smart nok, for man kommer derfor ikke til at skærme for lyden med håndfladerne. Det medfølgende headset er dog klart at foretrække, hvis musik eller film skal nydes.

Lydsiden akkompagneres af et 5,2 tommer stort Full HD display. Som sædvanligt hos Samsung, er der AMOLED-teknologi ombord, og det giver eklatante farver og en endeløs kontrast. Galaxy A5 2017 er ingen undtagelse.

Bliver det for meget med de vilde farver, kan du skrue ned for farverne - ligesom på de dyre S-mobiler fra Samsung.

Funktionen "Always-on" er også til stede, og den giver ligesom i S7 et infofelt på displayet, som aldrig toner ud. Her kan du se klokken, kalenderen og hvorvidt en notifikation er tikket ind. Det er fristende at klikke på ikonet for at få direkte adgang til det, skærmen viser - men det vil være forgæves. Always-on fungerer derfor ikke lige så godt som pendanten fra Motorola.

"Always-on" tærer ligesom i Galaxy S7 mærkbart på batteriet - omkring 10-15 procentpoint per døgn, derfor vil jeg hellere slå funktionen fra og nyde godt af en forlænget driftstid.

Mest af alt et stærkt batteri

Det S7-lignende design forpligter. A5 ligner en topmobil, og prisen er da også faretruende nær storebroren fra S-serien.

På papiret ser 2017-modellen heller ikke uinteressant ud: en octa-core processor regerer her og snurrer med op til 2,0 GHz, mens den ledsages af tre GB RAM.

Kræfterne synes jeg dog ikke helt omsættes så effektivt, som teknikbladet kunne lade ønske. Du vil opleve tænkepauser her og der, som røber, at Samsungs egenudviklede 7880 Exynos-processor ikke hører til på allerøverste hylde. Især grafisk krævende spil kan være længe om at starte op.

Når det er sagt, så vil A5 (2017) stadigt varetage samtlige af dagens tænkelige opgaver - og den lettere underpræsterende processor har en kærkommen fordel: den er yderst mådeholden i sit strømforbrug.

Det omsættes i driftstider, der snildt passerer døgnet - faktisk kan du regne med halvandet døgns brug, så længe du slår "Always-on" funktionen fra.

Samsung inkluderer samtidig en kapabel kvikoplader der får batterimåleren til at ræse fra 0 til 44 procent på 30 minutter mens der tankes 80 procent op på en time. Med andre ord, du får strøm nok til en dags brug på bare en time. Igen mere end godkendt.

På antenne- og talekvaliteten er der heller intet at kritisere. Tale går tydeligt igennem, mens mobilens antenner bider sig fast til de hurtige 4G-bølger.

Flot men aldrende Samsung software

Der var en gang, hvor Samsung var synonym med overkomplicerede farvelader af nogle interfaces. De dage er ovre nu.

I Samsung Galaxy A5 (2017) får du i stedet det samme nydelige look, som kendetegnede den fine Note 7. Enkelt og overskueligt med apps, funktioner og menuer, som er ordnede, så de er til at finde rundt i.

Der mangler dog noget. Android 7.0 har nu været ude i knapt et halvt år, men lader vente på sig fra Samsungs hånd. Det er nu tyndt at købe en ny smartphone til over tre tusinde kroner, for så at blive henvist til halvandet år gammel software.

Til Samsungs forsvar er en af Android 7’s hovedfeatures, split-screen-funktionerne, i forvejen til stede.

Samsung er til slut rundhåndede med de præinstallerede apps. Det er en praksis som hurtigt kan irritere - eller i det mindste fylde unødigt. Heldigvis vil de fleste nok synes, at de medfølgende apps er brugbare: Facebooks sociale pakke samt Microsofts produktivitetspakke.

Læk sætter dato på Android 7 update til Samsung S7

Kamera uden meritter

Galaxy A5 tager et skridt tilbage i 2017 versionen når det kommer til kameraet. Opløsningen og optikken er sådan set den samme, 16 megapixels og f/1,9, men nu forsvinder den optiske stabilisering. En uheldig udvikling under visse forhold.

I dagslys er der ikke noget slemt at spore. A5 (2017) tager udmærkede fotos, med pæne resultater som tydeligvis arver Samsungs generelle forkærlighed til spillevende farver. Nærstuderer du fotoene vil du dog bemærke, at detaljerne er lidt udviskede, så eksempelvis S7-fotos faktisk ser skarpere ud.

Problemerne opstår dog i nattetimerne, eller hvor der nu end er mørkt. Der går Samsungs billedbehandling så hårdt til værks med støjreduktionen at resultaterne er blottede for reelle detaljer. Det går da an, men en optisk stabilisering havde utvivlsomt hjulpet her.

Videooptagelserne lider også under den manglende stabilisation. Hjemmevideoerne bliver lynhurtigt rystede - lidt sløjt i en mobil til over tre tusinde kroner.

Udmærket mobil - forkert pris

Samsungs A-serie har dybest set ikke handlet om at være hurtigst og stærkest. Den er født med design for øje, og 2017-modellen leverer skam også på den front.

Sagen er dog den, at Samsung ikke rigtig forholder sig til, at konkurrencen er skærpet markant i A-seriens segment. Huawei, OnePlus og Motorola leverer alle sammen telefoner i de prislag som udkonkurrerer A5 (2017) - og designmæssigt er de nu også mindst ligeså vellykkede som Samsungs nye A’er.

Når det er sagt, har A5 sine egne unikke fordele: et stærkt batteri og et vandtæt ydre. Og dog. For lige over A5’s prisleje er Samsungs Galaxy S7 der for få hundrede kroner ekstra giver meget mere valuta for pengene.

Vi slutter derfor på 4,5 ud af seks stjerner.