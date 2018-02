Anmeldere: Dansk instruktør laver krigsfilm på amerikansk

Den danske instruktør Nikolai Fuglsig taler flydende amerikansk i filmen "12 Strong" med Chris Hemsworth i hovedrollen.

Sådan beskriver flere anmeldere filmen, som de mener er rig på rigtige mænd, korte replikker og et simpelt forhold til rigtig og forkert.

Filmen er trods sit betragtelige budget Fuglsigs første spillefilm. Hidtil har han gjort sig i reklamefilm.

Her er han blandt andet kendt for en Sony-reklame, hvor 250.000 farverige bolde hopper ned ad San Franciscos bakker.

Det er langt fra lige så idyllisk i "12 Strong", der er en film om de første amerikanske soldater i Afghanistan efter 11. september.

- Fjenden er dem, der hader USA og undertrykker kvinder. Det bliver eksemplificeret i en scene, der viser en tildækket kvinde blive henrettet for at undervise pigebørn i at skrive og regne, skriver Lone Nikolajsen i Information.

Hun pointere dog, at filmen med sine mange "stort orkestrerede, blodige sammenstød" rammer genren krigsfilm helt rent.

Hos Politiken hæfter anmelder Kim Skotte sig også ved en amerikansk tone.

- Lidt pudsigt med en dansk instruktør bag roret i en amerikansk film så helt ind til benet patriotisk, skriver han.

- Det er mildest talt ikke replikkerne, der trækker læsset i det manuskript, Ted Tally og Peter Craig har skrevet på basis af Doug Stantons bog.

- Bogen dyrker i forvejen den ordknappe maskuline stil, hvor en mand er en mand og helst ikke spilder tiden på anden snak end replikker som "hyp", "kom så, gutter" og "vi ses på den anden side".

Også Nanna Frank Rasmussen fra Jyllands-Posten bider mærke i filmens simple men actionfyldte flow.

- Filmen burde med sin over to timers længde inkorporere mere nuancerede portrætter af soldaterne, der sætter livet på spil. Men der er allermest fokus på de mange slag, der udkæmpes, skriver hun.

Hun kalder dog filmen velspillet omend en "forglemmelig mellemvare".

Både Politiken og Jyllands-Posten giver filmen tre ud af seks af hjerter eller stjerner alt efter avisen valuta for film.

/ritzau/