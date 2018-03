Anmeldere: Helmigs nye album er en blandet fornøjelse

Torsdag udsendte Thomas Helmig sit 16. album, som han har kaldt "Takker".

Albummet kom uden forvarsel ud på alle streamingtjenester, så aarhusianerens fans fra morgenstunden har kunnet lytte til nye sange som "Billig vin" og "Vi kom med funk".

Thomas Helmigs nye album er dog en blandet fornøjelse og et stykke fra fordums styrke ifølge de danske anmeldere.

Det overraskende album er altså ikke et, som de har stået ude og banket på efter.

Thomas Helmig leverer dog trofast stadig numre, der kan danses til i nattens mørke.

Anmelderne fra Århus Stiftstidende og Ekstra Bladet giver Helmig de hårdeste ord med på vejen.

Især linjen "Jeg bliver nok nødt til at tage mine solbriller på nu, sådan som du skinner" i sangen "Burberry og L'Occitane" bliver revset.

Helmigs charme kan hive det meste hjem, men her går grænsen for de to anmeldere, der kvitterer med to stjerner til albummet.

- "Takker" er på ingen måde en forfærdelig plade. Den er bare ikke særlig god, som Aarhus Stiftstidendes anmelder skriver.

Mere positive er de på Jyllands-Posten og Politiken, hvor albummet får fire stjerner fra begge.

- Det nye album forekommer som to dynamiske danseskridt frem og to tilbage for den gamle popcharmør, skriver Jyllands-Posten, der mener, at albummet er et godt udgangspunkt for, at Helmig kan "fortsætte sit triumftog ved kommende koncerter landet rundt."

Politiken kalder albummet for en "omgang funky dad-pop", hvor "ingen følelse er for banal, så længe popmelodien kan slå med halen".

Gennemgående for anmeldelserne er en enighed om, at årene er ved at indhente Thomas Helmig, hvilket især kan høres på hans stemme, der er ved at være rusten.

Det er Thomas Helmigs første album siden "KH Helmig", der blev udgivet for knap fem år.

