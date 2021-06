Anmeldere: "Klovn" er stadig sjov - alt er ved det gamle

DANMARK:Klovn-universet, med Casper Christensen og Frank Hvam i hovedrollerne som fordrejede udgaver af sig selv, har været en kæmpe succes lige fra tv-serien startede tilbage i 2005.

- Hvis du elsker Klovn-universet, så glæd dig til den nye, ottende sæson, der begynder på TV2 Play på søndag, skriver Michael Solgaard i Børsen.

Filmmagasinet Ekkos anmelder Nicki Bruun finder også den nye sæson sjov. Og konstaterer, at alt er ved det gamle.

- "Klovn" har mange fans, men det tåkrummende komedieunivers hænger sikkert en del langt ud af halsen efterhånden. Det kan man sådan set godt forstå - Der er ikke sket de store revolutioner.

- Det kan man beklage sig over, men hvis man ellers har sine privilegier på det tørre, er det befriende med et sted, hvor tiden har stået stille, og politisk korrekthed er en by i Rusland, siger Nicki Bruun.

Begge anmeldere kvitterer med fire ud af seks stjerner.

/ritzau/