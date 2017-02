INDLAND: Mange danskere har sandsynligvis set frem til at krydre de kolde januardage med filmpremieren på "Fifty Shades - I mørket", to’eren i trilogien "Fifty Shades of Grey".

Men at dømme efter anmelderne, skal man ikke regne med, at filmen kan sætte kulør på tilværelsen, til trods for filmens plot om et par der dyrker dominerende sex.

Både Jyllands-Posten og Berlingske kvitterer med laveste karakter, én sølle stjerne, i deres anmeldelser af filmen.

- For mig er den bare dårlig, ja, faktisk en af de dårligste film, jeg har set, og giver ikke mening på hverken den ene, den anden eller den tredje måde, skriver Berlingskes anmelder Jeppe Krogsgaard Christensen.

Han kritiserer filmen, hvor skuespillerne Jamie Dornan og Dakota Johnson spiller henholdsvis Christian Grey og Anastasia Steele, for manglende sammenhæng.

Samtidig undrer sig han over, hvorfor filmens replikker skulle appellere til de kvindelige biografgængere.

- Hun skal fremstå som en selvstændig kvinde, men drages alligevel af en mand, der taler i bydeformer – "stop", "kom", "gå" – og som i det hele taget fremstår fladbundet, men også rasende besidderisk. "Du er min", siger han som en anden gorilla i svinedyrt jakkesæt. Og hun siger bare "Ja".

Selv filmens sexscener, der ellers er det stof, filmen sælger sig på, er tilsyneladende ringe, skriver Jeppe Krogsgaard Christensen.

Han bakkes op af Jyllands-Postens anmelder, Johs H. Christensen.

- Måske mener instruktøren, at det er pirrende, at Christian et par gange presser snuden ind mellem Anastasias lår, men der skal mere til nu om dage, lyder det.

Den første af filmene i "Fifty Shades of Grey" trilogien trak 386.876 danskere i biografen i det første halvår af 2015.

/ritzau/