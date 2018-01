Anmeldere roser "Broen" for at blande drab og politik

I den fjerde sæson af tv-serien "Broen" er der lagt op til et udlændingepolitisk drama, og anmelderne er optimistiske, i forhold til hvad resten af sæsonens afsnit kommer til at byde på.

Berlingske giver første afsnit fire stjerner og skriver, at serien lægger godt fra start. Serien "ved tydeligvis, hvad den vil. Den ved, hvad den kan," lyder det.

- Jo, "Broen" kan det der med at blande politik og psykopati. Og den kan noget med at give seerne en særlig fornemmelse for et kuldslået samfund lige uden for vinduerne, skriver Berlingskes anmelder Jakob Steen Olsen.

Politikens Henrik Palle er inde på det samme og tildeler første afsnit fire hjerter.

- Spændingen er til stede fra første færd, og man glæder sig til at se de kendte figurer gebærde sig i dette skandinaviske noir-morads, der er så fyldt med diabolske typer og forskruede rænkesmede.

- Holder niveauet, har vi nok at gøre med et hovedværk i skandinavisk tv-spænding, konkluderer han.

Ekstra Bladets Henrik Queitsch giver fem stjerner.

- "Broen"' har stadig en herlig kuldslået grundtone og emmer af den nordiske tristesse, som krimifans over hele verden åbenbart elsker at svælge i.

BT's anmelder derimod nøjes med tre stjerner.

- Broen har gennem tre sæsoner leveret velproduceret nordic noir, og i fjerde og sidste sæson ligner serien sig selv dog med dramaspeederen trådt endnu mere i bund fra start, skriver Fie West Andersen.

I krimiserien er Øresundsbroen igen omdrejningspunktet for et drab. Denne gang er det direktøren for Udlændingestyrelsen i Danmark, der er blevet begravet opretstående under Øresundsbroen og blevet stenet.

- At dømme ud fra det persongalleri, første afsnit har opridset, er der lagt op til ideologisk motiveret vold på begge sider af broen.

- Jeg håber på mindre plothuller og barndomstraumer og større ideologiske linjer end i sidste sæson, skriver Informations anmelder Lone Nikolajsen.

Den danske kriminalbetjent Henrik, der spilles af Thure Lindhardt, er igen hovedrolle i serien, men hans svenske makker Saga Norén, spillet af Sofia Helin, er i serien røget i fængsel og dermed ikke længere betjent.

Den fjerde sæson bliver vist på DR1 søndage klokken 20, og sæsonen bliver seriens sidste.

/ritzau/