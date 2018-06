Anmeldere stiller spørgsmål ved powerparrets kærlighedsshow

Verdensstjernerne Beyoncé og Jay-Z var mere selvfede end fede foran de knap 45.000 fans i Telia Parken lørdag aften.

Det mener Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo, der kvitterer med tre ud af seks stjerner.

Imens kalder B.T.'s anmelder Kristian Dam Nygaard showet for "det perfekte svindelnummer" og giver fire ud af seks stjerner.

Begge anmeldere sætter især spørgsmålstegn ved, om alt imellem de to turtelduer nu i virkeligheden er så godt, som de giver udtryk for.

- Det er langt fra troværdigt, men Beyoncé og Jay-Z's store "vi har fundet sammen igen efter Jay-Z's utroskabsshow" er stadigvæk et overflødighedshorn af det bedste fra pop og hiphop. Fuck det, om de så lyver hele vejen til banken, skriver B.T.'s anmelder.

- Det gav også kuldegysninger, når man så en flig af den magi, der skabte fænomenet "Jay-Z og Beyoncé", som når de spillede de gamle "03 Bonnie and Clyde" og i særdeleshed "Crazy In Love", hvor det store blæserorkester i baggrunden virkelig fik den trykket af, tilføjer han.

Ekstra Bladets Thomas Treo mener, at showet "føltes nogenlunde ligeså ægte som et realityprogram".

- Den meget tynde, røde tråd i det topprofessionelle og visuelt spektakulære verdensklasseshow var de to turtelduers selvudleverede kærlighedsliv, der kort fortalt er en slags blanding af "Cosby & Co.", "House of Cards" og "The Kardashians", skriver han.

/ritzau/