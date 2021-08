Anne-Marie Rindom triumferer og tager OL-guld

FUJISAWA:Anne-Marie Rindom er ny olympisk mester i Laser Radial.

Det står klart, efter den 30-årige dansker blev nummer 7 i en nervepirrende medaljesejlads søndag morgen dansk tid.

Guldmedaljen er Danmarks første ved OL i Tokyo og den fjerde medalje ved legene indtil videre.

Rindom havde inden medaljesejladsen syv point ned til sin nærmeste konkurrent, hollænderen Marit Bouwmeester, der vandt OL-guld i 2016 og er firedobbelt verdensmester.

Netop Bouwmeester frygtede, at hun have tyvstartet, og derfor vendte hun straks efter starten sin båd for at undgå en diskvalifikation, og det gav Rindom et indledende forspring til rivalen.

Danskeren vendte som sekser ved første mærke og syver ved andet mærke, men Bouwmeester var også gået forbi, og så blev den sidste del af sejladsen neglebidende.

Bouwmeester skulle slutte fire pladser foran Rindom, men danskeren holdt sig tæt på hollænderen i den sidste fase, og guldduellanterne sluttede som nummer henholdsvis seks og syv, hvilket var nok til dansk guld.

Længere oppe i feltet vandt svenske Josefin Olsson medaljesejladsen og kilede sig dermed ind mellem Rindom og Bouwmeester i en tæt slutstilling, så det endte med guld til Danmark, sølv til Sverige og bronze til Holland.

Anne-Marie Rindom har allerede en lang liste af store præstationer bag sig. Blandt andet blev hun i både 2015 og 2019 verdensmester i Laser Radial, og i 2016 tog hun bronze ved OL i Rio.

Medaljen er Danmarks fjerde ved OL i Tokyo.

Tidligere har Jesper Hansen taget sølv i skeetskydning, svømmeren Pernille Blume har taget bronze i 50 meter fri, og roerne Frederic Vystavel og Joachim Sutton har taget bronze i toer uden styrmand.

Danmark er desuden sikker på mindst én sølv- eller guldmedalje mere, da Viktor Axelsen mandag spiller herresinglefinale i badminton.

/ritzau/