Usikkerhed om svensk regeringsdannelse fortsætter

STOCKHOLM: Centerlederen Annie Lööf meddeler efter et møde med talmann Andreas Norlén, at hun opgiver at bryde dødvandet i den politiske situation i Sverige.

Lööf, hvis parti er en svensk pendant til De Radikale i Danmark, er den tredje partileder, der gør forsøg på danne en svensk regering siden valget for mere end to måneder siden.

- Jeg har haft lange og gode drøftelser med talmannen, da der har været meget at rapportere, og hun siger, at der har været mange konstruktive drøftelser med "fælles opfattelser".

Hun har mødtes med Socialdemokraterna og Miljöpartiet tre gange inden for kort tid.

Men der er uenighed om statsministerposten og andre større emner.

- Det er nu op til talmannen at træffe beslutning om, hvad der videre skal ske, siger Lööf, der pointerer, at Sverige har brug for en gennemgribende skattereform, hvilket har været meget i fokus i hendes forhandlinger.

Talmannen vil senere i dag give besked om, hvad der skal ske videre. Han kan blandt andet pege på en ny forhandlingsleder eller bede en partileder komme med et udspil til en regering, og derpå teste i rigsdagen om der er et flertal mod den.

Lööf har ført delvist konstruktive samtaler med de fem partier, som hun skulle kontakte om en regeringsdannelse. Allerede for knap en uge siden, da Lööf fik opgaven, gjorde talmannen det klart, at der skulle findes en mulighed for forlængelse, hvis en uge ikke var tilstrækkeligt.

Men der er åbenbart ikke skabt grundlag for en regeringsdannelse under de forhandlinger, som Lööf har ledet.

Det er knap en uge siden, at hun udpeget som ny forhandlingsleder i forsøget på at få løst dødvandet i svensk politik.

Ud over Socialdemokraterna og Miljöpartiet har hun talt med Moderaterna og Kristdemokraterna.

Hun har ikke holdt noget fælles møde med partierne i det borgerlige samarbejde Alliansen.

/ritzau/TT