Anonymt tip: Thybo havde 112 våben liggende

THISTED: En anonym anmeldelse førte onsdag eftermiddag til, at Midt- og Vestjyllands Politi ransagede en 74-årige mands bopæl i Thisted, hvor der efter sigende skulle være opbevaret våben uden tilladelse.

Og det var hold i tippet. Politiet fandt ikke mindre en 112 våben, som den 74-årig mand ikke havde de fornødne tilladelser til. Blandt andet blev der fundet flere pistoler, en maskinpistol og forskellige rifler, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- De beslaglagte våben er primært af historisk interesse, men det ændrer ikke på, at det er en alvorlig sag at opbevare våben uden en tilladelse, fortæller fungerende politikommissær Bjørn Nørgaard Bo.

Midt- og Vestjyllands Politi har konfiskeret de ulovlige våben, manden er blevet sigtet for straffelovens paragraf om ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder. En paragraf der giver mindst to års fængsel.

Den 74-årige mand erkender våbenbesiddelsen, men anklagemyndigheden har vurderet, at manden ikke skal fremstilles i grundlovsforhør, fortæller Bjørn Nørgaard Bo.