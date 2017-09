ANR-vært har skabt årets virale hit

AALBORG: Lørdag aften blev Johnni Gade fra ANR belønnet med prisen Årets Virale Hit.

Det skete i awardshowet Guldtuben 2017 i Royal Arena København.

Prisen blev givet for videoen "Fie Laursen Diss Track". Den har opnået at blive et viralt hit med over 1,9 millioner visninger på YouTube og 700.000 visninger på Facebook.

Johnni Gade med prisen Årets Virale Hit, som blev overrakt af Fie Laursen.

Selvom Johnni Gade først fik prisen lørdag aften, vidste han allerede tidligere på ugen, at han ville modtage den.

Her kom Fie Laursen nemlig og tog fusen på ham.

Til det, der angiveligt var et almindeligt pressemøde, forstyrrede hun med kamerahold og fortalte ham den glædelige nyhed.

Johnni Gade var oprigtig forvirret, og der gik lidt tid, inden han forstod, hvad der var sket.

