Ansat i jobcenter sigtes for millionsvindel

ALBERTSLUND: Københavns Vestegns Politi sigter en tidligere ansat i Jobcenter Albertslund for at svindle med falske fakturaer for godt seks millioner kroner.

Det skriver Fagbladet 3F, som afslører sagen sammen med Ekstra Bladet.

Ifølge Albertslund Kommune omfatter svindlen godt seks millioner kroner.

- Vi kan bekræfte, at vi har anmeldt en tidligere ansat til politiet, og at vi bidrager til politiets efterforskning, siger Janus Nissen fra kommunens kommunikationsafdeling til 3F.

- Men vi kan ikke sige meget mere på grund af vores tavshedspligt.

Ifølge Fagbladet 3F skrev manden store regninger for falske ressourceforløb. Regningerne skal være blevet sendt til falske firmaer, som var skabt til svindlen.

Københavns Vestegns Politi bekræfter sigtelsen over for fagbladet.

- Vi har modtaget en anmeldelse fra Albertslund kommune om økonomisk kriminalitet for omkring seks millioner begået mellem 2012 og 2015, siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby.

- Vores efterforskningsafdeling for økonomisk kriminalitet er nu ved at undersøge sagen. Der er aktuelt rejst sigtelse mod en person i sagen.

Charlotte Skovby kan ikke oplyse, hvad manden siger til sigtelsen, da sagen efterforskes.

Manden var ifølge Fagbladet 3F indtil 2015 ansat i Jobcenter Albertslund. Han var i 2007 ansat på jobcentret i Glostrup, hvor kommunen mistænkte ham for at have overført penge til private firmaer.

Dengang mistænkte Glostrup Kommune manden for at svindle for mindre end 100.000 kroner.

I Albertslund Kommune kendte nogle ansatte mandens fortid, da han blev ansat på Jobcentret i Albertslund. Derfor vakte det ifølge Fagbladet 3F også mistanke, da manden købte ny bil og motorcykel og investerede i aktier.

