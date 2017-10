Ansat i skolefritidsordning befølte 14-årig pige

AALBORG: En mandlig ansat i en skolefritidsordning i Aalborg Kommune er ved Retten i Aalborg blevet dømt for andet seksuelt forhold end samleje med en person under 18 år, som han var betroet til undervisning eller opdragelse.

Hændelsen fandt sted i juli i år mod en 14-årig pige, der gik i den skolefritidsordning, som den tiltalte var ansat i.

Manden blev desuden dømt for blufærdighedskrænkelse mod den 14-årige pige, idet han havde befølt hende uden på tøjet.

Det oplyser anklager Susanne Hansen.

Erkendte omstændighederne

Manden var også tiltalt for andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 15 år, men det frifandt retten ham for.

- Man kunne ikke lægge til grund, at han havde vidst, at hun var under 15 år, siger Susanne Hansen.

Anklageren oplyser, at manden i retten erkendte de faktiske omstændigheder, men at han nægtede sig skyldig i andet seksuelt forhold end samleje med en under 18 år, som han var betroet til undervisning eller opdragelse.

- Han mente ikke, at han havde en stilling, der gjorde, at han faldt ind under den bestemmelse, siger Susanne Hansen.

Betinget fængsel

Manden nægtede sig desuden skyldig i andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 15 år, fordi han ikke vidste, at pigen var under 15 år, forklarer anklageren.

Den tiltalte blev idømt en straf på tre måneders betinget fængsel samt samfundstjeneste, oplyser anklageren.

Han modtog dommen.

Den forurettede blev desuden tilkendt erstatning.