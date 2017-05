Ansatte er imod at flytte flere offentlige job

DANMARK: Staten lider et kæmpe stort videnstab ved at flytte 3900 statslige job fra hovedstaden til provinsen. Få ansatte flytter med. Derfor skal regeringen ikke fremskynde udflytningen.

Det mener Sara Vergo, som er formand for Djøf Offentlig, der organiserer jurister og økonomer.

- Der er et kæmpe stort offentligt videnstab. Mange af disse job er specialistjob. I hvert fald dem, jeg repræsenterer. Det er meget tung viden, som kræver år at opbygge, siger Sara Vergo.

Derfor vil hun ikke forcere udflytningen.

Det foreslår ellers fem jyske folketingsmedlemmer fra Venstre - Eva Kjer Hansen, Preben Bang Henriksen, Carl Holst, Anni Matthiesen og Hans Christian Schmidt - onsdag i Jyllands-Postens kronik.

De fem får tommelfingeren nedad fra Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, og innovationsminister Sophie Løhde (V). Regeringen rykker først i 2018 flere job til provinsen, siger de til avisen.

Sara Vergo er enig i, at man skal skynde sig langsomt med udflytningen.

- Man skulle vente på, at man har evalueret runde 1, inden man sætter gang i runde 2. Vi ved, at det har været dyrere, end man troede. Der har været et stort videns- og produktivitetstab, siger Sara Vergo og tilføjer:

- Stort set ingen medarbejdere flytter med. Men vi kender ikke effekten: Har det skabt yderligere arbejdspladser?

Vejer det som faglig leder tungt for dig, at der hos de ansatte er stor modvilje mod at flytte?

- Selvfølgelig betyder det noget. Jeg er sat i verden for at beskytte de medlemmer, jeg har, som bliver berørt at dette. Man skal gøre alt for at sikre dem gode vilkår. Men ingen af dem flytter med, siger Sara Vergo.

Hun bor selv i provinsen og vil gerne styrke det offentlige i hele landet.

- Men man skal gøre det, så det ikke koster så meget, mener Sara Vergo.

/ritzau/