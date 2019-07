Ansøgertal til videregående uddannelser falder igen

KØBENHAVN: I alt 88.754 har i år søgt om optagelse på en videregående uddannelse.

Det oplyser Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) på Twitter.

Det samlede antal ansøgere til de videregående uddannelser var til sammenligning 89.700 i 2018, hvilket var to procent færre end året før.

De 88.754 dækker både over ansøgninger i kvote 1- og kvote 2-systemet. Fristen for kvote 2-ansøgninger var allerede 15. marts, mens kvote 1-systemet var åbent indtil fredag klokken 12.

Trods det lavere antal ansøgere på de videregående uddannelser, er ministeren tilfreds.

- Stærkt at så mange har lyst til at uddanne sig. Det handler om vores fremtid, skriver Ane Halsboe-Jørgensen på Twitter.

At den faldende tendens skulle fortsætte i år har virket sandsynligt, efter at Uddannelses- og Forskningsministeriet i foråret meldte ud, at kvote 2-ansøgningerne også var færre sammenlignet med sidste år.

Således havde 53.403 personer inden 15. marts søgt ind på en videregående uddannelse, hvilket svarer til et fald på to procent i forhold til 2018.

Dog kan noget af forklaringen måske findes i, at der de seneste år har været tale om lidt mindre ungdomsårgange.

Hos Akademikerne, der er en paraplyorganisation for flere faglige organisationer for akademikere, er man dog langtfra begejstret over det faldende ansøgertal.

- Det er nu 3. år i streg, at vi oplever et fald i søgningen til de videregående uddannelser.

- Det bør give anledning til selvransagelse hos alle dem, der har været med til at tegne et billede af, at vi overuddanner os, og at visse uddannelser endda er en direkte dårlig idé, udtaler Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne i en pressemeddelelse.

Ansøgere via kvote 2 bliver vurderet på andet end deres karaktergennemsnit fra en gymnasial uddannelse, når de gerne vil ind på en videregående uddannelse.

I kvote 1 bliver ansøgeren derimod vurderet på baggrund af sit karaktergennemsnit efter en relevant gymnasial uddannelse.

En vurdering forudsætter dog, at ansøgeren har opfyldt eventuelle specifikke adgangskrav. For eksempel bestemte fag på et bestemt niveau.

Kvote 2-ansøgerne kan derimod eksempelvis lægge vægt på, at de har haft relevant arbejde eller særlige kurser, som giver dem brugbare kompetencer til det specifikke studie.

Hvorvidt det er lykkedes at komme ind på drømmestudiet, får alle ansøgere svar på 26. juli.

