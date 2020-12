Antallet af coronaindlagte stiger til rekordhøje 900

KØBENHAVN:Det seneste døgn er antallet af indlagte coronapatienter steget med 28, oplyser Statens Serum Institut (SSI) tirsdag i sin daglige opgørelse.

Dermed er i alt 900 personer i øjeblikket indlagt med coronavirus. Det er det højeste under hele epidemien.

Også antallet af nye indlæggelser slår rekord med 172. At stigningen i indlæggelser er 28 i alt skyldes, at nogle patienter enten er udskrevet eller døde.

Af de 900 indlagte coronapatienter ligger 128 af dem på en intensivafdeling. Og af dem får 73 hjælp fra en respirator.

Til sammenligning lå 153 coronapatienter på en intensivafdeling, hvoraf de 138 af dem fik hjælp af en respirator, da det stod værst til i foråret.

Hen over det seneste døgn er der registreret 2621 nye tilfælde af coronasmitte. Det er sket på baggrund af 78.015 prøver.

Det vil sige, at 3,36 procent af prøverne har været positive. Sammenlignet med de foregående dage er der tale om et mindre fald i positivprocenten.

- Der er ikke så meget positivt, men det er godt, der er flere, der bliver testet.

- Men det er bekymrende, at smitten stiger, og at positivprocenten fortsat er så høj, siger professor og overlæge ved Københavns Universitet og Herlev-Gentofte Hospital Kasper Iversen.

Overlægen kalder de 900 indlæggelser for en kedelig udvikling, og han spår ikke de store chancer for, at tallet falder på denne side af nytåret.

- Optimismen er noget mere behersket nu, end den var op til jul. Hvis nytåret øger smitten, så har vi en alvorlig smittespredning, som begynder at belaste vores sundhedssystem, siger Kasper Iversen.

De hurtigtest, der bliver foretaget af private udbydere, indgår ikke i tallene fra SSI. Tidligere tirsdag blev det seneste døgns positivprocent for de private test opgjort til 2,80. Det skete på baggrund af 851 positive test blandt 30.420 test.

Det seneste døgn er der registreret 22 nye dødsfald blandt coronasmittede. Det vil sige, at i alt 1226 personer er døde med coronavirus siden midten af marts.

/ritzau/