Antallet af indlagte coronapatienter stiger med fem til 184

KØBENHAVN:Der er fundet yderligere 609 coronatilfælde det seneste døgn ved PCR-test.

Det oplyser Statens Serum Institut søndag eftermiddag.

Derudover er der registreret yderligere 48 positive testsvar ved hjælp af lyntest.

Ifølge lektor på på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og speciallæge i infektionssygdomme Christian Weise, ser tallene fine ud.

- Tallene ligger i nogenlunde samme leje som tidligere. Det ligger rigtig stabilt, og har gjort det i lang tid nu, siger han.

Det samlede antal registrerede smittede er 657. Det giver en positivprocent på 0,29.

Positivprocenten er et udtryk for andelen af smittede blandt de testede, og niveauet har siden februar ligget stabilt under 0,50.

Det samlede antal prøver, der ligger til grund for søndagens smittetal, er 228.686.

Efter seks dage med faldende antal indlagte coronapatienter er antallet steget med fem personer til 184.

Af de indlagte er 40 patienter indlagt på intensivafdelinger. 22 af dem er lagt i respirator, fordi de har brug for hjælp til at trække vejret.

Selv om antallet af indlagte søndag er steget, er antallet stadig på samme niveau som i begyndelsen af november.

Stigningen skal desuden ses i det lys, at der som regel bliver udskrevet færre i weekenderne sammenlignet med hverdagene.

- At indlæggelsestallet stiger med nogle få, har nok mere at gøre med at færre bliver udskrevet i weekenden, siger Christian Weise.

Der er registreret yderligere ét coronarelateret dødsfald.

Dermed er samlet set 2400 personer døde med coronavirusset, siden det første tilfælde af covid-19 blev konstateret herhjemme 27. februar sidste år.

Siden lørdag er antallet af danskere, der har fået mindst ét af to vaccinestik, steget med 2963.

I samme periode er antallet af færdigvaccinerede steget med 4972.

Det betyder, at 5,3 procent af befolkningen nu har fået to vaccinestik i overarmen, mens 10,8 procent har påbegyndt vaccinationen.

/ritzau/