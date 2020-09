Antallet af indlagte med coronavirus falder med 2 til 95

KØBENHAVN:Der er to færre indlagt med coronavirus i Danmark søndag sammenlignet med døgnet før. Dermed er 95 personer indlagt med virusset på danske hospitaler.

Det viser tal fra Statens Serum Institut søndag eftermiddag.

Hvis man medregner, at der også er nogle patienter, som er blevet udskrevet siden den seneste opgørelse, er der 13 nyindlagte, fremgår det af tallene.

Professor Thea Kølsen Fischer, som er forskningschef på Nordsjællands Hospital og har speciale i virusinfektioner og epidemier, mener ikke, at man kan tillægge de daglige ændringer for stor betydning.

- En enkelt dag siger ikke noget væsentligt om udviklingen i epidemien. Men set over de seneste uger er vi desværre fortsat et sted i epidemien, hvor vi oplever en del nye indlæggelser.

Hun forklarer, at tallene kan se helt anderledes ud i morgen, og at det derfor ikke giver mening at kommentere på de daglige ændringer.

Professoren foreslår, at man kun offentliggør ugentlige tal, fordi man er nødt til at kigge på længere tidsperioder, når man har med en epidemi at gøre.

- Vi er nødt til at følge den over tid for at kunne konkludere noget om udviklingen. Og så er vi også nødt til at kigge på andre lande, der har været, hvor vi befinder os lige nu.

Ligesom mange andre opfordrer hun folk til at følge de retningslinjer, der er lagt ud.

Blandt de indlagte er 17 på intensiv, heraf ligger de 11 i respirator. Det er det samme antal som lørdag.

Der er bekræftet 424 nye smittetilfælde siden den seneste opgørelse.

Alligevel vil Thea Kølsen Fischer ikke spå om, hvorvidt vi har nået toppen.

- Det er for tidligt at sige. Som sagt skal man kigge på længere perioder, siger hun.

Søndagens tal er markant lavere end antallet af nysmittede fredag og lørdag, hvor det begge dage var over 600.

Stigningerne de foregående to døgn dækker over de højeste daglige stigninger i smittetallet, der er registreret, siden det første tilfælde blev opdaget i Danmark i slutningen af februar.

Der bliver dog testet væsentligt flere per døgn nu, end der blev gjort i foråret. Det er derfor sandsynligt, at flere milde coronatilfælde og patienter helt uden symptomer bliver opdaget nu sammenlignet med tidligere på året.

Der er udført flere end 46.000 prøver på knap 20.000 personer det seneste døgn, viser opgørelsen søndag.

Endnu et dødsfald er registreret, så i alt er 649 døde med coronavirus i Danmark.

