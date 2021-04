Antallet af indlagte med covid19 er uændret fra i går

KØBENHAVN:Der er det seneste døgn registreret 717 nye smittetilfælde i Danmark, viser tal fra Statens Serum Institut.

De 717 er fundet ved PCR-prøver, som tester ved podning i halsen.

Antallet af indlagte er uændret. Der ligger fortsat 237 patienter med coronavirus på landets hospitaler. Der er det seneste døgn registreret et nyt dødsfald.

Ifølge Kasper Iversen, professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Herlev og Gentofte Hospital, ser coronasituationen stabil ud.

- Det går selvfølgelig lidt op og lidt ned. Indlæggelsestallet holder sig stabilt. Og den overordnede trend er, at der ikke rigtig er nogen stigning eller i hvert fald en meget langsom stigning i smittetallet.

- Det er super positivt, siger han.

De 717 smittede er fundet blandt 214.311 PCR-prøver. Andelen af smittede - den såkaldte positivprocent - er derved på 0,33.

Ifølge Kasper Iversen er det for tidligt at vurdere effekten af påskedagene og den yderligere genåbning af blandt andet liberale erhverv 6. april.

På smittetallene vil en eventuel effekt først ses i næste uge. Og for indlæggelsestallene lidt længere ud i fremtiden. Han siger videre, at niveauet i antallet af indlagte på hospitalerne med coronavirus er ganske håndterbart.

- Hospitalerne har det fint med det her. Det kan sagtens håndteres. Der er langt op til en smertegrænse. Heldigvis, siger Kasper Iversen.

Positivprocenten har de seneste måneder dagligt svinget mellem 0,30 og 0,50.

Dog hører det med til historien, at det er vanskeligt at sammenligne positivprocenten i dag med, hvad den var for måneder tilbage, fordi der bliver testet langt flere dagligt, og flere bliver testet uden at have mistanke om smitte.

Det i særdeleshed, efter at coronapasset trådte i kraft tirsdag, hvor de liberale erhverv åbnede.

Her er det påkrævet, at man kan fremvise en negativ coronatest, et vaccinationspas eller en tidligere positiv test, som er mindre end 12 uger gammel.

Det seneste døgn har yderligere 16.343 borgere fået første stik med en coronavaccine.

Dermed har 821.579 påbegyndt vaccinationen. Det svarer til 14,1 procent af befolkningen. 423.632 er færdigvaccinerede - 7,2 procent af befolkningen.

- Vi skal hele tiden huske på, at vi åbner ting, og samtidig vaccinerer vi flere og flere. Derfor kommer der mere og mere immunitet i samfundet.

- Så man kan håbe, at de to ting opvejer hinanden, siger Kasper Iversen.

/ritzau/