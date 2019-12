Anti-terroraktion minder Mette Frederiksen om alvorlig trussel

KØBENHAVN:Med mistanken om, at et terrorangreb var ved at blive forberedt, har politiet onsdag foretaget omkring 20 anholdelser.

Statsminister Mette Frederiksen (S) betragter sagen som yderst alvorlig, og hendes regering følger den tæt, siger hun i en skriftelig udtalelse.

- Den er en påmindelse om, at vi skal tage terrortruslen alvorligt, idet der også i Danmark befinder sig personer, der både har intention og kapacitet til at begå terrorangreb, udtaler hun.

- Jeg er imponeret over den dygtighed og resolutte handling, som myndighederne har udvist. Af hensyn til den videre efterforskning kan jeg ikke udtale mig yderligere om sagen på nuværende tidspunkt.

Det er uvist, hvor mange af de personer, der er blevet anholdt, som bliver sigtet for terror. Det er også uvist, hvad de andre anholdte nøjagtigt sigtes for.

Politiet har heller ikke oplyst, om de anholdte menes at have haft konkrete planer om et terrorangreb mod et bestemt mål, eller om de mere bredt skulle have planer om at gennemføre et terrorangreb.

Baggrunden for aktionen er en mistanke om forberedelser af et terrorangreb med et "militant, islamistisk motiv".

Også Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er taknemmelig for politiets indsats.

- Med 20 anholdelser og ransagninger, så tyder det her på, at det har været ganske omfattende, siger han.

- Det her sætter en stor streg under det, som efterretningstjenesten igennem noget tid har fortalt os, at der er mennesker, som vil gøre vores samfund ondt og gøre skade på det danske samfund.

Søren Pape Poulsen, som er formand for De Konservative og forhenværende justitsminister, takker politiet på Twitter.

- Som justitsminister får du indsigt i de mørkeste afkroge af Danmark. Den viden sætter sig i en. Det er med dybeste respekt, jeg igen sender vores politi og efterretningstjeneste en tak for – efter alt at dømme – endnu engang har afværget et terrorangreb mod os, skriver han.

Formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, afventer en grundigere orientering om sagen, inden han kan vurdere, om der er grundlag for nye politiske tiltag.

- Og de partier, der har været skeptiske i forhold til overvågning og andre initiativer skal overveje om det her ikke viser, at det er nødvendigt med håndfaste instrumenter, siger Thulesen Dahl til Jyllands-Posten.

/ritzau/