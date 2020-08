Antiklimaks ved studiestart: Nyt navn ikke klar til offentliggørelse

Solen bagte på himlen, og derfor stod dørene åbne i salen på Kirketoften 7, da de fremmødte satte sig til rette for at høre taler fra blandt andet Formand for bestyrelsen i Erhvervsskolerne Aars Jesper Nielsen.

Anledningen til dagens reception var, at uddannelsescenteret på Kirketoften i Hobro havde første skoledag, og at de to institutioner Erhvervsuddannelserne Aars og Tradium er fusioneret til én uddannelsesinstitution.

De kunne dog ikke, som ellers planlagt, offentliggøre deres nye navn. Mange ansatte var mødt ind til præsentationen, og der blev holdt fire taler fra forskellige aktører, men dagens store hovedpunkt, det nye navn, kunne ikke blive bekendtgjort.

I stedet kunne de fremvise et skilt med bogstaverne "TBA" på, som står for "To be announced".

Det var først tidligere på dagen, at det stod klart, at det nye navn ikke ville blive offentliggjort i dag, da undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil ikke har endelig godkendt navnet endnu, fortæller direktør for Erhvervsskolerne Aars Ulf Givskov Bender.

Det nye navn forventes at kunne offentliggøres indenfor de næste 14 dage.

Direktør Ulf Givskov Bender præsenterer Edin Hajder, Formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse i Mariagerfjord Kommune

Tidligere i år blev fusionen af de to institutioner godkendt. Tanken bag var at samle de forskellige aktører indenfor erhvervsuddannelser i Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerland Kommune under én ledelse, fortæller Ulf Givskov Bender.

Mange af dagens talere snakkede om fremtiden for erhvervsuddannelserne i området. Håbet er, at fusionen kan hjælpe til at skabe flere nye uddannelser og sørge for, at flere unge vælger erhvervsuddannelser i området.

Efter talerne og den lidt antiklimatiske præstation var alle de fremmødte inviteret til pindemader og lidt godt til ganen, og kunne så trække ud på de grønne arealer og nyde eftermiddagssolen.