Antonsen: Øget tempo gav sejren

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold var foran hele kampen, da de vandt 38-30 mod KIF Kolding København. Men kort før pausen var gæsterne ved at hale ind på nordjyderne.

Derfor blev der lagt planer i pausen, og det blev vigtigt.

- I pausen snakkede vi om, at vi skulle sætte et tempo, så vi fik gang i flere angreb, og det lykkedes for os. Så vi er meget tilfredse med indsatsen i kampen, siger René Antonsen.

Han havde en vigtig rolle i forsvaret, hvor Aalborg havde fint styr på KIF.

- Det er lidt sært at spille mod Kolding, som gerne vil gå to mod to. Men vi slipper godt fra det og sætter tempo op i kampen, så vi også får en hurtig anden halvleg med mange mål, lyder det fra René Antonsen.

Med sejren i Santander Cups kvartfinale er Aalborg klar til final four i det nye år.