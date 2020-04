Apoteket holder - selvfølgelig - åbent

Der ikke alle 75 specialbutikker i Aalborg Storcenter, der holder corona-lukket, sådan som NORDJYSKE har fortalt. Apoteket skal nemlig holde åbent, og det gør man så.

- Apoteket holder åbent og det har vi gjort siden corona gjorde sit indtog, siger apoteker Hanne Enevoldsen og tilføjer, at man dog har reduceret åbningstiden til 10-17.30 på hverdage, 11-15 lørdag og 11-14 søndag.

- Men vi er der, og er klar til at hjælpe. Mine skønne medarbejdere står klar til at hjælpe med at ekspedere de recepter, man nu har brug for, siger apotekeren og peger på, at apoteket også har åbent for online-bestillinger af medicin, som man enten kan få leveret eller afhente på p-pladsen bag apoteket.