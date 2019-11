Appetit på nye boliglån skæpper i kassen hos Spar Nord

AALBORG:Renterne er faldet i 2019, og det har skæppet i kassen hos de danske banker, fordi boligejere i hobetal har omlagt boliglån.

En af bankerne er Spar Nord, der har haft en stor stigning i indtægterne fra de gebyrer, banken tjener på at omlægge lån på vegne af kunderne.

- På baggrund af udviklingen i årets første ni måneder kan vi med glæde og tilfredshed konstatere, at 2019 tegner til at blive et rigtig godt år for Spar Nord.

- Vores basisindtægter har udviklet sig stærkt, fordi vores kunder på grund af de lave renter har omlagt realkreditlån i hidtil uset omfang, skriver banken i sit regnskab for årets første ni måneder.

Ud over at de lave renter har givet øget appetit på boliglån, har det også en gevinst på de obligationer, banken ligger inde med. For når renterne falder, stiger kurserne på obligationer, hvilket øger værdien.

Der er dog en vis gynger og karruseller over Spar Nords økonomi i 2019, for de lave renter betyder også, at renterne på at låne penge ud er faldet.

Samtidig har det i årets løb kostet penge for banken at passe på kundernes indeståender, fordi renterne er negative hos Nationalbanken, der er bankernes bank.

Fra starten af 2020 vil Spar Nord dog sende den regning videre til den del af kunderne, der har over 750.000 stående på deres konto.

De vil skulle betale en negativ rente på minus 0,75 procent. Samme manøvre har en række andre banker sat i søen.

Samlet set har Spar Nord dog tjent lidt flere penge i år end 2018. Bankens overskud er på 876 millioner kroner for årets første ni måneder. Det er 26 millioner kroner højere end året før

Spar Nord er blandt de banker i Danmark, som er udpeget som systemisk vigtige finansielle institutter - kaldet Sifi.

Det er banker, der har en størrelse, som vurderes at kunne skabe problemer for dansk økonomi som helhed, hvis deres fundament begynder at skride.

Ud over Spar Nord er det Danske Bank, Nykredit, Nordea Kredit, Jyske Bank, Sydbank og DLR Kredit. I det selskab er Spar Nord dog lillebror.

/ritzau/