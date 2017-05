Apple har vanvittigt mange penge

Teknologigiganten sidder på en pengetank, der kunne gøre Joachim von And grøn af misundelse

Apple ventes at nå 1700 milliarder kroner i kontanter snart. Arkivfoto: Colourbox

USA: Teknologigiganten Apples kontantbeholdning forventes at toppe 250 milliarder dollar, hvilket svarer til cirka 1700 milliarder kroner, når selskabets regnskab for første kvartal offentliggøres tirsdag.

Det skriver Wall Street Journal ifølge Ritzau Finans.

Apple storsælger og bruger langt færre penge, end der kommer ind. Derfor opbygger selskabet hastigt store kontantreserver.

Ved udgangen af december udgjorde Apples pengekasse 246 milliarder dollar. I de sidste tre måneder af 2016 genererede Apple 3,6 millioner dollar i kontanter i timen.

Kontantbeholdningen overgår dermed både markedsværdien af Wal-Mart og Procter & Gamble, samt Storbritannien og Canadas kombinerede valutabeholdning.

Mere end 90 procent af Apples kontanter er parkeret på oversøiske markeder, da selskabet ikke ønsker at betale amerikansk skat af pengene, hvis de bliver hevet hjem til USA.

Apple er langt fra det eneste amerikanske selskab, der parkerer overskuddet oversøisk.

Kontantbeholdningen er på ny kommet i fokus, da præsident Donald Trump har foreslået at sænke selskabsskatten og give virksomhederne frit lejde i en periode, hvis de hiver pengene hjem.

Hvis Apple beslutter sig for at hive pengene hjem, kan det bane vej for både opkøb, udbyttebetalinger og aktietilbagekøbsprogrammer.

Apple har foretaget udbyttebetalinger og aktietilbagekøb for mere end 200 milliarder dollar siden 2012.

Men flere investorer har også efterlyst opkøb - eksempelvis i form af Tesla eller Netflix, der er vurderet til en værdi på henholdsvis 51 og 65 milliarder dollar.

/ritzau/FINANS