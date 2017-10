Apple iPhone 8 og 8 Plus: Det fornuftige valg

TELEFONER: Apple gør tingene anderledes i år. Selskabet byder dette efterår på sit første nye mobildesign i flere år, men denne er forbeholdt den kommende iPhone X.

iPhone 7 får dog alligevel en direkte afløser i iPhone 8 som er værd at se nærmere på. Her bydes der på mange af iPhone 7’s kvaliteter, men i denne ombæring krydret med de fleste af nyhederne fra iPhone X - med den nævneværdige undtagelse af væg-til-væg display og ansigtsgenkendelse.

Apple iPhone 8 risikerer at leve i skyggen, men efter en tids testperiode synes iPhone 8 at være en yderst kompetent topmobil i sig selv. Læs hvorfor herunder.

FAKTA Specifikationer Specifikationer Apple iPhone 8

Dimensioner: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm, 148 gram

Skærm: 4,7” HD+ IPS LCD, DCI-P3, 326 PPI

Processor: Apple A11 Bionic (2+4 hexa-core op til 2,1 GHz, tri-core GPU)

Lagerplads: 64/256GB

RAM: 2 GB

Kamera: 12 MP m f/1,8 OIS-optik, 4K 60fps video

Frontkamera: 7 megapixel front

Batteri: 1.821 mAh, kvikoplader, Lightning-stik

Netværk: 2G/3G/4G Cat 16 LTE

Styresystem: iOS 11

Farver: Fås i sølv, sort eller guld

Øvrigt: IP67 vandtæt, trådløs opladning, NFC, live bokeh-effekter

Pris: fra 6.199 kroner



Specifikationer Apple iPhone 8 Plus

Dimensioner: 158,2 x 78,1 x 7,5 mm, 202 gram

Skærm: 5,5” Full HD IPS LCD, DCI-P3, 401 PPI

Processor: Apple A11 Bionic (2+4 hexa-core op til 2,1 GHz, tri-core GPU)

Lagerplads: 64/256GB

RAM:3 GB

Kamera: 12 MP tele m f/2,8 optik+ 12 MP vidvinkel m. f/1.8 OIS-optik, 4K 60fps video

Frontkamera: 7 megapixel front

Batteri: 2.691 mAh, kvikoplader, Lightning-stik

Netværk: 2G/3G/4G Cat 16 LTE

Styresystem: iOS 11

Farver: Fås i sølv, sort eller guld

Øvrigt: IP67 vandtæt, trådløs opladning, NFC, live bokeh-effekter

Pris: fra 7.099 kroner

Ligner sig selv

Apple synes at være et konservativt firma til tider. Hos selskabet piller man sjældent ved et design der fungerer. Det har naturligvis fordele og ulemper.

Det er genkendeligt, velkendt og dit iPhone 7-tilbehør, og endda noget iPhone 6 tilbehør, vil passe til mobilen.

Men ser du mobilen forfra - vil kun uhyre små detaljer signalere, at her er den nye mobil. Kun den blanke glasflade bagpå røber, at her er iPhone 8.

Så snart du tager fat i telefonen, bliver det straks tydeligere, at her er sket noget nyt. Begge iPhone 8 modeller har fået sig en glasbagside og vejer derfor mere end før, i iPhone 8 Plus modellens tilfælde sniger vægten sig endda op over 200 gram - 30 gram mere end den originale iPhone 6 Plus. En mærkbar vægtforøgelse.

iPhone 8’ernes nye glasbagside giver den et porcelænslignende look set bagfra - det er en subtil ændring, som især bemærkes i den guldfarvede variant, som egentlig er tættere på rosenguld end guld i farven.

I forhold til det originale design, vil forskellene dog mest bemærkes i hverdagen. Mobilen er IP67 vandtæt, bygget af stærkt ridsefast glas og styrket af en 7000-series aluminiumsramme. Dette er, sammen med iPhone 7, Apples mest holdbare smartphone til dato.

Trådløse ulemper og muligheder

Apple tog et vovet skridt med introduktionen af iPhone 7 og dennes udeladelse af det trofaste jackstik. Det er ikke alle der har været lige positive overfor tiltaget, som nu lever videre i iPhone 8. Nu skal lyden fortsat igennem trådløse forbindelser eller en adapter - løsninger der ikke altid er lige så pålidelige som det gode gamle kabel.

Det kan synes samtidigt lidt komisk, at når Apple siden iPhone 7 har bedyret at fremtiden er trådløs, at selskabet så ikke benytter lejligheden, til rent faktisk at introducere flere trådløse teknologier i samme ombæring.

Det retter Apple op på med iPhone 8, som begynder at få bredere NFC-support samt trådløs opladning via bl.a. den udbredte Qi-standard.

Apple synes dog stadigt at være lidt fodslæbende med det trådløse. Eksempelvis inkluderer Apple ikke noget trådløst headset i salgsæsken, den dedikerede AirPower-lademåtte udkommer først i 2018 og NFC-supporten ser ud til først at blive udbredt med fremtidige iOS-opdateringer. Men det går da den rigtige vej.

Ergonomisk stilstand

Med iPhone 8 skal du ikke forvente meget nytænkning når det kommer til betjeningen. Alt er som det plejer.

Nuvel, det fungerer fortsat glimrende, Touch-ID fingeraftrykslæseren er træfsikker og den dedikerede mute-knap er altid smart at have ved hånden.

Det betyder også, at den lille iPhone 8 fortsat glimrer ved at være et af de eneste reelt kompakte topmobiler på markedet, mens iPhone 8 Plus fortsat er en kolos der kræver tohåndsbetjening.

Display med flotte farver

Udviklingen synes også at være behersket på displayfronten, for her bydes der igen på en relativ lav opløsning i iPhone 8’s 4,7" skærm, mens iPhone 8 Plus fortsat kører med et skarpt 5,5" Full HD display.

I praksis opleves begge telefoner langt mere overbevisende, for de er både behagelige og anvendelige i brug og farverne står flottere end nogensinde.

Displayets maksimale lysstyrke er øget endnu et nøk opad, så den er tydelig at læse i fuldt solskin. Indendørs er displayet også en fornøjelse, for True-Tone teknologien tilpasser automatisk displayet til lyset omkring brugeren. Hvidbalance tilpasses dynamisk og er derfor altid spot on, så tekst eller fotos aldrig virker for gullige eller blålige alt efter forholdene.

Næste mærkbare boost finder du i højtalerne som nu spiller omkring 25 procent højere end før. Lydbilledet er ligesom sin forgænger: meget detaljeret for en mobil, men altså ved et højere volumen. Det medfølgende Lightning-baserede headset er brugbart, om end audiofile nok hurtigt vil søge mod andre alternativer.

Kombineret med et mere farverigt display som understøtter den farverige DCI-P3 standard, ender du med en mobil som virkelig forkæler net- og trommehinder under de fleste forhold.

Hæsblæsende power

Siden Apple sprang ud som CPU-producent i 2010, med deres første A4-processor har Apple gradvist sørget for at opnå et stadigt større forspring til konkurrenterne fra Android-verdenen.

Nyeste A-processor, A11 Bionic, begynder så småt at give konkurrenterne eftertrykkeligt baghjul.

Her har Apple kombineret to kraftige processor-kerner og fire strømeffektive kerner der supplerer hinanden alt efter hvilke regnekræfter der er behov for. Konfigurationen minder om den, der eksisterer i andre mobilprocessorer men i A11 er den resulterende ydelse i en klasse for sig.

Kort sagt, så findes der ikke den benchmark i dag, som ikke bliver toppet af iPhone 8.

Den vilde teoretiske ydelse omsættes i praksis til hæsblæsende ydelse som ikke har sit lige i Android-verdenen.

Apps åbnes bare hurtigere på iPhone 8, mens tunge hjemmesider, komplekse apps og uhyre regntunge opgaver såsom efterbehandling af 4K videoer klares uden tøven.

På den grafiske side tyr Apple til deres første egenudviklet grafiske processor og også denne sætter rivalerne til vægs.

Her bliver den generelle ydelse boostet med op til 50 procent i forhold til forgængeren og også det sikrer endnu en førsteplads i både benchmarks og spilydelse. Et interessant tiltag er desuden, at grafikprocessoren får teknologier som ARKit og CoreML ombord - teknologier som muliggør avancerede funktioner som henholdsvis AR (Augmentet Reality) og maskinlæring. Noget som tredjeparts-udviklere så smpt begynder at udnytte i dag.

Rimelig driftstid

Hvad Apple til gengæld ikke har øget, er selve batteriets kapacitet. Denne er faktisk syv procent mindre i både iPhone 8 og iPhone 8 Plus og deres respektive forgængere. Faktisk er det mindre end det, der i sin tid fandtes i Apples iPhone 6 generation.

Det er i den lette ende, og giver som i forgængeren en hæderlig, men ikke prangende driftstid. iPhone 8 holder sig kørende i godt et døgn, mens Plus-modellen kan strækkes til halvandet døgns aktivt brug.

Det er på sin vis imponerende, at se Apple klemme så meget liv ud af de beskedne batterier, men jeg forestiller mig samtidig hvor fantastisk det ville være, hvis Apple fulgte trenden med stadigt større batterier i Android-land.

Hvad der heller ikke har udviklet synderligt, er den medfølgende oplader. Mens konkurrenterne overbyder hinanden med opladere på 15, 20 eller endda 22,5W er Apples medfølgende oplader en sløj sag der maksimalt levere 5W.

I iPhone 8 og dens lille batteri går det lige an til en fuld op ladning på to timer, hvilket er OK, men iPhone 8 Plus tager proceduren op til 3 timer. Heldigvis understøtter Apple nu kvikopladning - det kan barbere en god tredjedel af ventetiden ved stikkontakten, men det kræver en iPad- eller en Mac-oplader, sidstnævnte kræver endda en adapter.

Tyr du til den nye trådløse opladning, foregår det også sløvt, iPhone 8 synes ikke rigtig at få et boost af at blive opladet af Samsungs trådløse kvikoplader. Det kan være at Apples kommende AirPower retter op på det en gang i det næste år.

På netværkssiden understøtter iPhone op til Cat. 16 LTE-netværk, hvilket giver teoretiske maksimale hastigheder på 1 gigabit per sekund. Mere end rigeligt, forudsat at dit netværk understøtter standarden, hvilket ikke er tilfældet herhjemme endnu.

Selve antennens evne synes at være forbedret lidt i forhold til 7’eren - iPhone 8 knytter sig mere konsekvent til de hurtige 4G-bølger og selv i mobilsiden.dks svære kældertest leveres solide hastigheder over 20 mbps. Talekvaliteten er også forbedret, men den opleves stadigvæk lidt mere middelmådig end den, andre toptelefoner leverer.

iOS 11 - en vanesag

iPhone 8 er den første Apple-enhed udstyret med nyeste iOS 11 ombord - og her har Apple tydeligvis justeret og pillet en del ved både softwarens interface og maskinrum.

Det bemærkes med det samme, når kontrolpanelet åbnes op, og det der samler alle de vigtigste kontrol-features i en og samme popup-skærm. Det fungerer bare hurtigere i hverdagen end tidligere og sammen med et fast 3D-touch kan du ved et enkelt klik styre et væld af mobilens funktioner - og flere kan endda tilføjes inde fra indstillingerne.

Samme øgede brugervenlighed opleves i både låseskærmen og notifikationscenteret, som nu gemmer på samme oversigt over notifikationer, omend låseskærmen kun serverer de nyeste notifikationer. De er lette at interagere med, hvor et svirp til højre åbner dem, mens et svirp til venstre giver et preview eller muligheden for at slette dem.

Selvom betjeningen af iOS 11 generelt er en succes, er andre tiltag mere tvivlsomme forbedringer. Interfacet ligner iOS 7 overordnede look, men med med tungere mere kluntet fonte her og der, som giver et mere rodet indtryk end tidligere.

Under motorhjelmen på iOS 11 har Apple ændret markant i det kodebasen for iOS 11 så den nu udelukkende opererer som 64-bit styresystem. Det giver performance-fordele på sigt, men betyder også at nogle få aldrende apps slet ikke kan fås til iPhonen.

Med iOS 11 benytter Apple samtidig de nye HEIF og HEVC-standarder til komprimering af fotos og film - standarder der potentielt kan halvere filstørrelsen og dermed pladsforbruget. En nyttig detalje, når nu lagerpladsen ikke kan udvides på iPhonen.

Trækket kommer med andre fordele. Streaming-apps kan potentielt halvere deres dataforbrug mens din fotos kan rumme dine levende billeder i en enkel fil. Sudstnævnte udnytter Apple ved at tilbyde langt rigere mulighed for at redigere Levende billeder.

Fotos og videos i top

Med iPhone 8 øger Apple endnu en gang billedkvaliteten i deres iPhones - hvilket er tiltrængt for stadigt flere Android-konkurrenter er begyndt at udfordre og overhale iPhonen på fotokvaliteten.

I iPhone 8 er billederne fortsat kun optaget med 12 megapixels sammen med en stabiliseret f/1,8 optik. Intet banebrydende her, men en ny, større sensor sammen med en mere effektiv efterbehandling skulle efter sigende give en mærkbar forskel - og det er der noget om.

Apples iPhone 8 fokuserer hurtigere og mere sikkert end nogensinde, mens de nye billedformater tillader at der benyttes det langt mere farverige DCI-P3 farverum.

Resultatet bliver fotos som i praksis bliver både vellykkede og flatterende. Her er en rig dynamik, subtile farveovergange og i mørke performer iPhone 8 en klasse over sin forgænger.

På videofronten er det samme billede der tegner sig. Videoerne optages nu i 4K og 60 billeder/sekund hvilket sikrer både ultraskarpe og flydende optagelser. Slow-motion optagelser bliver også det mere detaljerede takket være en Full HD opløsning ved 240 billeder per sekund.

Plus-fordele

Satser du på iPhone 8 Plus giver Apple dig et ekstra objektiv i sidevognen til det almindelige vidvinklede kamera. Det er ikke nær så lysstærkt og her er ingen optisk stabilisering som i det andet- men det giver en række fotomuligheder som optisk zoom, portrætfunktioner og det Apple kalder portræt-belysning.

Den optiske zoom og portrætfunktionen fungerer som i iPhone 7 Plus. Der kan kommes dobbelt så tæt på og baggrunden kan sløres, så motivet kan stå frem - i stil med der kan opnås med et spejlreflekskamera kombineret med en portrætoptik.

Effekten har nu et år på bagen, men er endnu ikke helt moden, sine steder er det tydeligt, at iPhonen ikke kan skelne mellem for- og baggrund, men ofte vil det ikke bemærkes medmindre fotoet nærstuderes.

At motivet og baggrund kan skelnes, udnytter Apple til at introducere ’portræt-belysning’ funktionen. Her arbejder de to optiker i tandem med Ai-baseret software der forstår, hvordan motivet er belyst - for derefter at foreslå andre typer belysninger.

Effekten prøver at efterligne forskellige typer studiebelysning med varierende grad af succes. Det kan lysne et ansigt, give et blødere udfyldning af ansigtet eller helt tone baggrunden ud. Hvor overbevisende effekten er, afhænger dog i høj grad af mobilens evne til at sortere baggrunden fra, og det lykkedes langt fra hver gang. Det er desuden en skam, at mængden af belysning ikke kan gradueres - det er on eller off.

iPhone 8 eller 8 Plus - eller iPhone X?

Apple har ikke gjort det nemmere at vælge den rette mobil i deres line-up. Nu er der godt nok kun to lagerstørrelser, 64 eller 256 GB, men nu er der tre modeller at forholde sig til: den store, den lille og den vilde.

Valg af lagerplads er den mest enkle beslutning. 64GB rækker langt til almindelige brugere, mens superbrugere og ivrige fotografer bør søge mode den store 256GB model.

Derefter kommer valget mellem iPhone 8 og 8 Plus hovedsageligt an på størrelsen.

iPhone 8 kan betjenes med en hånd og det kan iPhone 8 Plus ikke. iPhone 8 Plus får samtidigt lidt mere driftstid og lidt flere kamerafunktioner - er de et must, bør du tage et ekstra kig på iPhone 8 Plus, eller iPhone X.

Der hvor tingene bliver indviklede, er når den nye iPhone X tages med i ligningen. Størrelsesmæssigt placerer den sig mellem iPhone 8 og 8 Plus, men byder på ligeså meget display som Plus-modellen takket været sit vilde væg-til-væg display.

Prisen tager samtidig et ordentligt hop opad, og du skal regne med at stå tidligt op den 27. oktober når forsalget går i gang hvis du ikke vil skulle vente længe på din nye smartphone.

Det snusfornuftige valg

Efter et par ugers brug, er det oplagt at se Apple ikke har vovet skindpelsen med deres nye iPhone-kollektion. Her er ikke meget nyt, de klassiske Apple-dyder lever videre, men her er samtidig ikke meget at blive ophidset over.

iPhone 8 og 8 Plus er bedre på alle tænkelige punkter end deres respektive forgængere, men iPhone X truer med at få iPhone 8’erne til at se bedagede ud.

Men de er ikke bedagede - iPhone 8 og 8 Plus deler sine nøglekomponenter med den afsindigt dyre iPhone X og kan du leve med, at designet ikke byder på noget nyt, vil du belønnes med en stærk, trofast mobilkompagnon.

Mit råd er at se iPhone 8 og 8 Plus som den snusfornutige upgrade - især for dig der har en aldrende iPhone som synger på sit sidste vers.

Apple iPhone 8

Fordele:

Fantastisk ydelse

Farverigt og lysstærkt display

Vandtæt

Kompakt topmobil

Glimrende kamera

Ulemper:

Gennemsnittelig driftstid

Konservativt design

Apple iPhone 8 Plus

Fordele:

Fantastisk ydelse

Farverigt og lysstærkt display

Vandtæt

Glimrende zoomkamera

Ulemper:

Stor og klodset

Konservativt design

Sløv oplader