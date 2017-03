DANMARK: Rigtig mange iPhone 6 brugere har sikkert oplevet problemet med, at deres telefon pludselig slukker, selvom batteriindikatoren viser, at der stadig er 30% strøm tilbage på telefonen.

Nu skulle der være godt nyt. Ifølge Business Insider har Apple ikke bare anerkendt, at der er et problem, de skulle også have fikset det.

Apple skriver selv:

Med iOS 10.2.1 har Apple foretaget forbedringer for at reducere forekomster af uventede nedlukninger, som et lille antal brugere har oplevet med deres iPhone. Over 50 procent af alle aktive iOS enheder har allerede opgraderet med iOS 10.2.1, og de diagnostiske data, vi har modtaget fra opgraderede telefoner viser, at for denne lille procentdel af brugerne oplever problemet, ser vi en reduktion på mere end 80 procent af uventede nedlukninger i iPhone 6’s og 70 procents på iPhone 6 enheder.

Vi tilføjede også evnen til at genstarte til telefonen uden at skulle forbindes til en oplader, hvis en bruger stadig støder på en uventet nedlukning. Det er vigtigt at bemærke, at disse uventede nedlukninger ikke er et sikkerhedsproblem, men vi forstår, det kan være en ulempe og ønskede at løse problemet så hurtigt som muligt. Hvis en kunde har nogen problemer med deres enhed de kan kontakte AppleCare"

Sørg for at opdatere din telefon

Løsningen for brugerne er ret simpel. Apple har udsendt en opdatering den 27. Januar, som skulle løse problemer med at iPhone 6 og nogle iPhone 6s pludselig lukker ned.

Ældre batterier kan ustabile hen over tiden, så derfor kan batteriindikatoren måske ikke altid tages for helt gode varer.

Opdateringen hedder 10.2.1 så har du ikke allerede hentet opdateringen, så bør du gøre det med det samme, og så skulle du fremover være fri for de irriterende lukninger af din telefon.