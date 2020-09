Apple-strøm fra solceller i Thisted og møller i Esbjerg

VIBORG:En solcellepark nær Thisted og to nyopstillede kæmpevindmøller fra MHI Vestas ved Esbjerg skal levere grøn strøm til it-giganten Apples nyåbnede datacenter nær Viborg.

De to projekter gennemføres og drives af den danske udvikler European Energy, oplyser Apple til Ritzau.

De vil med en samlet kapacitet på 58,8 MW levere betydeligt mere CO2-neutral strøm, end Apple selv skal bruge i overskuelig fremtid, så overskudsstrøm sælges på markedsvilkår.

Datacentret i Foulum åbner gradvist i de kommende måneder. Apple er ved at flytte servere ind i den første datacenterbygning, som er 350 meter lang.

På grunden er der plads til yderligere fem tilsvarende datacenterbygninger.

Også transformatorstation, kontorer og kontrolrum er klar.

Solcelleanlægget ved Thisted producerer allerede nu med en effekt på 42 megawatt. Det fylder 80 fodboldbaner.

Hertil kommer de to nye MHI Vestas-kæmpehavmøller på 200 meters højde, der frem mod nytår stilles op i Måde Vindtestcenter ved Esbjerg. De er af typen 164 og har en kapacitet på hver 8,4 MW.

Apple har netop forpligtet sig til, at såvel virksomhedens leverandørkæder som produkter er 100 procent CO2-neutrale i 2030.

Det siger Lisa Jackson fra Apples topledelse. Hun er direktør for miljø og sociale forhold og tidligere chef for USA's miljøstyrelse, EPA, fra 2009-2013.

- Apple viser vort engagement i ren energi gennem disse projekter. Vores datacentre er allerede CO2-neutrale, nu følger forsyningskæder og produkter efter, siger Lisa Jackson til Ritzau.

Ud over Apple har også Facebook og Google datacentre på vej i henholdsvis Odense og Fredericia.

Ifølge Energistyrelsen kan datacentrenes enorme forbrug af strøm i 2030 udgøre 15 procent af Danmarks samlede elforbrug.

Både Klimarådet og politikere har udtrykt uro over, at datacentre vil lægge beslag på så meget energi, at Danmarks grønne omstilling kommer i fare.

Men Lisa Jackson betoner, at Apple gennem projekter for ren energi verden over "vil øge mulighederne for tilgængelig ren energi i de pågældende lande - ikke tage CO2-fri energi fra dem".

Brian Vad Mathiesen, professor ved Aalborg Universitet i energiplanlægning, kalder det positivt, at tech-selskaberne selv tager ansvar for at investere i deres vedvarende energi.

- Men det er også vigtigt, at Apple og de andre placerer deres datacentre, så man kan udnytte overskudsvarmen. Centrene kan, kombineret med varmepumper, forsyne vores boliger med fjernvarme via den varme, der køles væk på datacentrene, siger Brian Vad Mathiesen.

/ritzau/