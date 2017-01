HELE LANDET: Flaskevandsproducenten Aqua D’Or stopper forsøg med flaskevand til skolebørn efter de seneste ugers protester.

Danske skoleelever skal alligevel ikke købe vand på flaske fra Aqua D’Or. Det oplyser flaskevandsproducenten i en mail til DR Sjælland.

På lidt over en uge har et nyt initiativ om at tilbyde drikkevand til skolebørn fået mere end 15.000 underskrifter imod sig og fundet vej til Folketinget.

Men nu stopper projektet på baggrund af de seneste dages reaktioner, oplyser Aqua D’Or.

- Det har aldrig været vores hensigt at konkurrere med postevand, og vi beklager, at vores initiativ er blevet fortolket som sådan, skriver firmaet i en mail fra salgsdirektør, Frederik Meyer, til DR Sjælland.

Aqua D’Or har testet konceptet med skolevand på 11 skoler blandt andet Skælskør Skole.

De næste dage vil alle tilmeldte forældre blive kontaktet og informeret om beslutningen.

Aqua D’Or havde planer om at brede konceptet med flaskevand ud i hele landet i løbet af et år.