Arbejde om fangeløsladelser giver FN-mægler håb for Syrien

Deltagerne på et fredsmøde om Syrien i den kasakhiske hovedstad, Astana, er fredag blevet enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan man kan løslade krigsfanger.

Det er et godt skridt i den rigtige retning, mener diplomaten Staffan de Mistura, der leder FN's fredsproces, hvis seneste forhandlinger i Genève brød sammen i sidste uge.

Arbejdsgruppen er et skridt på vejen mod en aftale mellem de stridende parter, påpeger Mistura.

Mægleren appellerer til, at fredsprocessen fortsat forankres i FN.

Han siger, at de russiske planer om at arrangere en syrisk "kongres for national dialog" skal dømmes på viljen til at bidrage til og støtte FN-dialogen i Genève.

Efter sammenbruddet i Genève annoncerede Staffan de Mistura, at han vil udarbejde et forslag, så de stridende parter kan komme i dialog om valg og forfatningsreformer i Syrien.

- Jeg mener, at tiden er inde til, at FN fremlægger detaljeret materiale, der kan stimulere en bredere samtale, sagde Mistura tirsdag i FN's Sikkerhedsråd.

FN har hjulpet med afviklingen af valg i mange lande, "så vi har erfaringen", argumenterede diplomaten.

Fredsmødet i Schweiz sluttede under beskyldninger fra den syriske forhandler Bashar al-Ja'afari om, at den syriske opposition, vestlige lande og Saudi-Arabien havde saboteret processen.

Al-Ja'afari var vred over en forudgående aftale mellem oppositionens repræsentanter og Saudi-Arabien, som han har betegnet som "afpresning".

