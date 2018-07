Arbejdede og scorede sygedagpenge: Fik 343.000 kroner ekstra i lommen

THISTED: Det blev til en betinget dom på otte måneder og afvikling af 150 timers samfundstjeneste inden for de næste 14 måneder, da en 54-årige mand fik afsluttet straffesagen om socialt bedrageri mod Thisted Kommune for godt 343.000 kroner.

Den 54-årige modtog straffen og kravet om en tilbagebetaling af pengene blev sendt videre til en eventuel civil retssag. Dommerne vurderede ikke, at der var oplysninger nok om beløbet til, at de kunne tage den del med i dommen.

Den 54-årige havde efter anklagemyndighedens mening ikke oplyst til Thisted Kommune, at han fra 1. august 2014 til 12. februar 2015 havde arbejde samtidigt med, at han fik sygedagpenge, og det gav 105.000 kroner ekstra i indtægt.

Næste omgang var så fra 14. marts 2015 til 1. december 2016, hvor den 54-årige i forbindelse med noget fleks­ydelse ikke fik fortalt, at han havde arbejde og det gav ekstra knap 158.000 kroner.

I samme periode blev der også udbetalt dagpenge på et forkert grundlag, og det var knap 82.000 kroner.

Den 54-årige forklarede, at han havde set et program i TV2 om, at man godt kunne modtage ydelser og have indtægt samtidigt, men havde ikke fortalt kommunen, at det var derfor, han modtog begge indtægter.

Senioranklager Søren Laustsen forklarer, at Thisted Kommune blev opmærksomme på et problem, da den 54-årige flyttede sit arbejde over i ægtefællens navn, og hun så blev sygemeldt.

Chefen for borgerservice og dermed også den kontrolgruppe, som ser på muligt socialt bedrageri, Jan Bendix Jensen, fortæller, at der i gennemsnit kun er to til tre sager om året, som er så grove, at de ender i en politianmeldelse:

- I langt de fleste tilfælde finder vi en ordning med tilbagebetaling, siger han.

Ud af de sager er der måske en enkelt, som ender med en civil retssag, og det kan betyde, at der går lang tid, inden det ender med en dom om tilbagebetaling og det kan også ske, at der kommer et forlig inden.

For Thisted Kommune gør det dog ikke nogen forskel om det beløb, der skal betales, er mindre end omkostningerne:

- Vi er jo en offentlig myndighed, så vi ser ikke på den del.

Den 54-åriges forsvarer, advokat Janny Lundhus Mikkelsen, vil ikke sige så meget om sagen, men forklarer, at hendes klient valgte at modtage dommen, og at tilbagebetalingen er en sag mellem ham og kommunen.