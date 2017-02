HELE LANDET: Medarbejderne i DR får alligevel lov til at beholde den betalte spisepause, som deres arbejdsgiver ellers havde varslet, at de ville miste fra og med denne sommer.

En faglig voldgift har afgjort, at spisepausen ikke kan afskaffes uden en overenskomstforhandling.

- Voldgiftsretten har slået fast, at spisepausen er et overenskomstanliggende. Vi tager afgørelsen til efterretning og respekterer naturligvis udfaldet, siger økonomidirektør Nikolas Lyhne-Knudsen fra DR.

Langvarig rettighed

På medarbejdersiden er der glæde over sagens udfald. En lang række faglige organisationer har været parter i sagen, herunder Dansk Magisterforening.

- Kendelsen understreger, at en langvarig rettighed ikke bare kan skrottes.

- Det er en vigtig sejr for fagforeningerne og fornuften, ligesom det er for medarbejderne i DR, hvis arbejdsuge ikke forlænges med 2,5 time for samme løn, siger foreningens formand, Camilla Gregersen.

Voldsom forringelse

Også formanden for Djøf Privat, Henrik Funder, er meget tilfreds med afgørelsen.

- At fjerne den betalte frokost svarer til arbejdstid, der udgør 7,2 pct. af lønnen. Det ville have været en voldsom forringelse.

- Man skal huske, at medarbejderne jo også står til rådighed i frokostpausen, siger han.

Varslingen om, at den betalte spisepause ville blive afskaffet, faldt for mere end to år siden, i forbindelse med at DR som et led i en ny medieaftale skulle finde penge på budgettet.

En voldgiftskendelse kan ikke ankes, og derfor står den ved magt.

/ritzau/