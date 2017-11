Arbejdstilsyn undersøger sexchikane i Zentropa

KØBENHAVN: Beretninger om ydmygelser, mobning og sexchikane hos filmselskabet Zentropa får nu Arbejdstilsynet til at reagere.

Tilsynet, der skal fremme et godt arbejdsmiljø, ser med stor alvor på, at det blandt andet er blevet beskrevet, at filmmanden Peter Aalbæk Jensen, har taget kvinder på brysterne og givet dem smæk.

- Når vi hører om forhold som disse, reagerer vi. Og på baggrund af de oplysninger, der nu er kommet frem, vil vi i begyndelsen af ugen tage stilling til, hvad vi kan gøre i den aktuelle sag.

- Arbejdstilsynet ser med stor alvor på anklager om mobning og seksuel chikane. Vi vurderer altid klager nøje - også over forhold som er beskrevet her - med henblik på tilsyn, skriver tilsynschef Lars Toft Pedersen i en mail.

I Politiken lørdag fortalte ni kvinder, der tidligere har været ansat hos Zentropa, at der i årevis har været en grænseoverskridende kultur.

De fortæller, at Peter Aalbæk Jensen eksempelvis har taget initiativ til seksuelt relaterede ydmygelser på scenen ved julefrokosten foran gæster fra filmbranchen.

En undersøgelse blandt de kvindelige medlemmer af Dansk Skuespillerforbund peger ifølge Politiken også på, at der er et stort problem med sexchikane.

I undersøgelsen svarer 241 kvinder, at de inden for de seneste ti år har oplevet chikane fra deres overordnede. Det svarer til 64 procent af de 378, som svarede. Undersøgelsen blev sendt ud til 949.

Arbejdstilsynet oplyser, at de grundigt undersøger, når de under et almindeligt tilsyn får oplysninger, der tyder på, at mobning eller sexchikane finder sted på en arbejdsplads.

- På tilsyn indgår denne kortlægning, hvad enten det er på baggrund af en klage eller på et almindeligt tilsyn, som en del af vores undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø.

- Vi bruger en række værktøjer til at indsamle information, blandt andet enkelt- og gruppesamtaler med ledere og medarbejdere, lyder det fra tilsynschef Lars Toft Pedersen.

Peter Aalbæk Jensen har over for Politiken bekræftet de situationer, som de ni kvinder beskriver lørdag - enten som et generelt og tilbagevendende ritual på Zentropa eller som noget, han ikke kan huske, men som "sikkert er sket".

