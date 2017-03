Københavner dømmes for en halv million fotos med børneporno

Efter talerne var der kage til alle elever og lærere, inden MGP-helten blev omsværmet af skolekammerater, der ville have en autograf.

- Da jeg pludselig så en masse af de andre med flag, gættede jeg på, at der måske skulle ske noget, sagde han.

Selvom det var en surpise-fejring, havde hovedpersonen luret, at noget var i gære.

- Det er en fantastisk flot præstation, som hele Arden og Mariagerfjord kan være stolte af. Og så er budskabet i din sang om, at vi alle sammen skal op af stolene og ikke bare sidde foran computeren, rigtig godt, sagde hun.

Her ventede de på at overraske deres skolekammerat, den lokale MGP-stjerne Edward Blicher Henriksen, der i weekenden sikrede sig en fornem tredje plads ved MGP i Herning.

Alle elever og lærere på Arden Skole ventede spændt på, at hovedpersonen skulle dukke op i Arden-hallerne

