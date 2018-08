Aretha Franklin begraves i sin hjemby 31. august

Soulsangeringen Aretha Franklin med øgenavnet "Dronningen af Soul" bliver begravet 31. august i sin hjemby Detroit, hvor hun voksede op.

Det oplyser sangerindens publicist Gwendolyn Quinn ifølge nyhedsbureauet AP. Den 76-årige Aretha Franklin døde torsdag i sit hjem i Detroit af kræft i bugspytkirtlen.

Offentligheden får sidste mulighed for et farvel 28. og 29. august på Charles H. Wright Museum for Afroamerikansk Historie. Selve begravelsen bliver en privat begivenhed for familie og venner.

Den ikoniske soulsangerinde vil blive stedt til hvile ved sin far, præsten C.L. Franklin, sine to søstre, Carolyn og Erma Franklin, sin bror, Cecil Franklin, og nevøen Thomas Garrett.

Dermed bliver Aretha Franklin også begravet i samme by, som hun voksede op i fra hun var fire år gammel. Hun er født i Memphis i delstaten Tennessee, men flyttede med sin familie til Detroit, da hun var fire år gammel.

