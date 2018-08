Argentinsk politi ransager ekspræsidents huse

Politiet i Argentina er torsdag i gang med at ransage tre ejendomme, der tilhører landets tidligere præsident Cristina Kirchner.

Hun er anklaget i en omfattende korruptionssag, hvor forretningsfolk i perioden 2005 til 2015 har betalt for at få gode offentlige kontrakter.

Cristina Kirchner var præsident fra 2007 til 2015. Hun er i dag senator.

I begyndelsen af august blev over ti mennesker, heriblandt erhvervsfolk og tidligere embedsmænd, anholdt, efter avisen La Nacíon havde afsløret, hvordan en ministerchauffør havde afleveret millionbestikkelser - blandt andet til forskellige adresser, hvor Kirchner er registreret som ejer.

Den dommer, der har ansvar for efterforskningen, havde anmodet Senatet om at ophæve den immunitet. Kirchner er sikret som senator.

Samtlige 67 senatorer, inklusiv Kirchner selv, bakkede op om dommerens anmodning.

Inden da havde ekspræsidenten i en tale fordømt det, hun selv betegner som "politisk forfølgelse".

Tusindvis af mennesker demonstrerede udenfor senatsbygningen og krævede, at Senatet skulle godkende ransagningerne.

- Fængsel til Cristina! Giv pengene tilbage!, var nogle af de slagord, demonstranterne råbte.

Kirchner selv har afvist at have gjort noget forkert.

Hun har beskyldt præsident Mauricio Macri for at indlede en forfølgelse af hende i et forsøg på at aflede opmærksomheden fra landets reelle økonomiske problemer.

/ritzau/AFP