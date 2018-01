Arla åbner den store tegnebog

ERHVERV: Det landmandsejede andelsmejeri Arla Foods har offentliggjort en plan om at investere mere end en halv milliard euro i 2018. Det er den største investering i et enkelt år nogensinde og en vækst på 57 procent i forhold til 2017.

Arla vil investere i ny, udvidet og forbedret produktionskapacitet såvel som innovativ teknologi. Målet er at indfri virksomhedens vækstambitioner frem mod 2020.

Bestyrelsesformand Åke Hantoft understreger, at alle Arla Foods’ investeringer skal sikre langsigtede vækst- og indtjeningsmuligheder for mejeriets 11.200 europæiske andelshavere.

- I bestyrelsen har vi besluttet at øge investeringerne, fordi vi har identificeret nye projekter og investeringer, som på både kort og lang sigt har potentiale til at give et betydeligt afkast. Den forretningsvækst, som investeringerne vil skabe for vores andelsselskab, vil skabe vækstmuligheder for andelshaverne, siger Åke Hantoft.

Igennem det seneste årti har Arla øget koncernens globale forretning med 50 procent og opererer nu i 120 lande over hele verden. Dette års investeringer er fokuseret omkring fire kerneområder:

- Imødekomme den stigende efterspørgsel på mejeriprodukter

- Sunde og naturlige produkter, som matcher forbrugernes livsstil

- Vise vejen inden for valle

- Bæredygtig fødevareproduktion

Mens produktionen af mælk globalt fortsat er volatil, fortsætter forbruget af mejeriprodukter med at vokse hurtigere end nogensinde før. Arla Foods har gode muligheder for vækst ved at gribe udfordringen om at imødekomme den stigende efterspørgsel efter mejeriprodukter.

50 procent af investeringerne i 2018 er målrettet projekter, som skal øge Arla Foods’ salg uden for Europa, hvor selskabets hurtigst voksende strategiske vækstmarkeder er Mellemøsten og Nordafrika, Kina og Sydøstasien, Afrika syd for Sahara samt USA.

To tredjedele af dette års investeringsplan er fokuseret på at øge Arlas europæiske produktionskapacitet. Der investeres 266 millioner euro i Danmark, 82 millioner euro i Storbritannien, 78 millioner euro i Sverige og 65 millioner euro i Tyskland. 36 millioner euro investeres i produktion i andre lande. Blandt de danske mejerier, som modtager de største investeringer i år, er:

Arinco i Videbæk (samlet investering i 2018 er 59 millioner euro til udvidelse af mælkebehandlingskapacitet til fremstilling af børneernærings-produkter)

Danmark Protein i Nr. Vium (samlet investering i 2018 er 55 millioner euro til nyt spray tårn og udvidelse af produktion af specialingredienser til fødevareindustrien m.m.)

Troldhede Mejeri (samlet investering i 2018 er 12,9 millioner euro til udvidelse af produktion af Castello specialoste til eksport)

I forlængelse af beslutningen om at lukke Arla-mejeriet i Brabrand, som man offentliggjorde i sidste uge oplyser Arla, at der skal investeres cirka 45 millioner kroner i Hobro Mejeri.

Hobro overtager i løbet af 2019 en del af produktionen af yoghurt-produkter fra Brabrand, og det udløser altså et behov for investeringer.