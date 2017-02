KØBENHAVN: Russiske sanktioner og et verdensmarked oversvømmet med mælk sendte i perioder i 2016 mælkepriserne voldsomt ned. Det kunne mærkes tydeligt hos mejerigiganten Arla.

Men mens Arlas salg målt i kroner og ører - eller euro og cent - faldt betydeligt, så blev koncernen bedre til at klemme overskud ud af det. Det viser regnskabet for 2016.

Omsætningen faldt med syv procent eller omkring 700 millioner euro til 9,6 milliarder euro.

Til gengæld steg nettoresultatet med en femtedel til 356 millioner euro.

- Vi har i 2016 i gennemsnit skabt fem procent mere værdi per kilo mælk sammenlignet med konkurrenterne, hvilket viser vores evne til at betale en konkurrencedygtig mælkepris på markedet samt vores indsats for at afbøde effekten af et hårdt globalt marked for vores ejere, skriver finansdirektør Natalie Knight i regnskabet.

En stor del af den indsats består i at forædle mælkeprodukterne, så man kan tage mere for den hvide væske.

Det sker blandt andet via et stærkt fokus på brands. De største af disse gik da også solidt frem for Arla i 2016.

Lurpak øgede omsætningen med 7,7 procent, Arla-brandet med 4,5 procent og Puck, en "middelhavsinspireret ost", der er stor i Mellemøsten, voksede med 10,6 procent.

- Puck er det brand, der klarer sig bedst med enestående resultater i Mellemøsten og Nordafrika, hvor Puck nu er regionens førende brand inden for smelteost i glas.

- Arla varemærket udviste stærk vækst som følge af øget investering i innovative og specialiserede produktserier - eksempelvis Arla Natural, Arla Lactofree, skyr og andre produkter med højt proteinindhold, skriver administrerende direktør i Arla, Peder Tuborgh.

For 2017 forventer Arla, at omsætningen vil vokse "markant". Det skal bæres af fortsat fremgang for de brandede produkter og ikke mindst en stigning i mælkeprisen.

Den er siden sommeren steget markant, i takt med at mælkebønder har skruet ned for produktionen grundet de lave priser.

/Ritzau/